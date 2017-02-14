به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجلس شورای اسلامی، بیژن زنگنه درباره آخرین وضعیت راه اندازی فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، گفت: به زودی فاز اول این پالایشگاه در مدار بهره‌برداری قرار می گیرد و با انجام این مهم کشور را در زمینه بنزین خودکفا خواهیم کرد.

وزیر نفت با اعلام اینکه هم اکنون پالایشگاه ستاره خلیج فارس درحال راه‌اندازی بوده و تلاش می‌شود تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد، تصریح کرد: البته ممکن است نهایتا چند روزی تأخیر وجود داشته باشد، اما درحال حاضر به صورت ۳ شیفت فعالیت‌ها برای اتمام پروژه درحال انجام است.

عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه زمان بندی واحد CCR پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد، گفته است: بر این اساس تا خرداد ماه سال آینده فاز اول این پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا راه‌اندازی خواهد شد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه از این رو سال ۹۶ عملا واردات بنزین کشور متوقف خواهد شد، تاکید کرد: آمار مصرف هم نشان می‌دهد که با وجود رشد حدود ۳.۹ درصدی متوسط مصرف بنزین در طول هفت ماهه نخست امسال، رشد مصرف تا پایان سال به کمتر از دو درصد کاهش یابد.

به گزارش مهر، واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس که هفته گذشته به بهره‌برداری رسید از ظرفیت پالایش روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی، تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر نفتا، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر گازوئیل، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر نفت سفید و ۳۰۰ هزار تن گاز مایع را دارد.

با بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۳۵ میلیون لیتر بنزین (عدد اکتان ۹۵) و ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی کشور اضافه می‌شود.

تولید روزانه ۴ میلیون لیتر گاز مایع، ۳ میلیون لیتر سوخت جت و ۱۳۰ تن گوگرد از دیگر محصولات تولیدی این واحد پالایشی هستند. ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه حدود ۱۱ میلیون بشکه است.