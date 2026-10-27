سرتیپ دوم سیاوش مسلمی رئیس بسیج دانش‌آموزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور این مجموعه در بیش از نیمی از مدارس کشور گفت: رویکرد اصلی بسیج دانش‌آموزی، تقویت کنشگری دانش‌آموزان در مدرسه و فراهم کردن زمینه ایده‌پردازی، خلاقیت و مشارکت آن‌ها در طراحی و اجرای برنامه‌هاست.

وی با تشریح برنامه‌های بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: امروز افتخار داریم که در بیش از نیمی از مدارس کشور حضور داریم و این مجموعه در سراسر کشور گستردگی فعالیت دارد. استقبال و مشارکت دانش‌آموزان نیز قابل توجه است.

مسلمی با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در محیط مدرسه افزود: سیاست اصلی ما این است که دانش‌آموز بتواند در مدرسه خود کنشگر باشد، ایده تولید کند و خلاقیت خود را به کار بگیرد. در همین راستا، برنامه‌ریزی‌هایی با محوریت فعالیت، خلاقیت و ایده‌پردازی انجام داده‌ایم و تلاش کرده‌ایم برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی نیز بر همین مبنا طراحی شوند.

رئیس بسیج دانش‌آموزی ادامه داد: یکی از موضوعات مورد توجه ما، استفاده از ظرفیت فکری و اندیشه دانش‌آموزانی است که در میدان عمل فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، تلاش کرده‌ایم ساختار مجامع علوی و فاطمی را تغییر دهیم و بخشی از برنامه‌ها را به این مجامع واگذار کنیم تا دانش‌آموزان در طراحی و اجرای فعالیت‌ها نقش مستقیم داشته باشند.

مسلمی با اشاره به دوره توانمندسازی فرماندهان واحدهای بسیج دانش‌آموزی با عنوان «یاوران ولایت» گفت: امسال تلاش کردیم برنامه‌ریزی و اجرای این دوره را در اختیار خود مجامع علوی و فاطمی قرار دهیم تا دانش‌آموزان بتوانند مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند و در عرصه‌های مختلف تجربه کسب کنند.

وی تصریح کرد: واگذاری مسئولیت به دانش‌آموزان می‌تواند زمینه تولید ایده، پرورش خلاقیت و اجرای فعالیت‌هایی متناسب با واقعیت‌های میدان را فراهم کند. تقویت کنشگری دانش‌آموزان یکی از رویکردهای اساسی ما در حوزه بسیج دانش‌آموزی است.

مسلمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نقش دانش‌آموزان در شرایط جنگی گفت: بسیج دانش‌آموزی به‌عنوان یک مجموعه، در خودِ موضوعات و عرصه‌های جنگ حضور نداشت؛ اما دانش‌آموزان به‌صورت داوطلبانه و با رضایت خانواده‌هایشان برای فعالیت‌های امدادی، آواربرداری و ارائه خدمات به میدان آمدند و به ما مراجعه کردند. ما نیز تلاش کردیم از ظرفیت و توانمندی آن‌ها استفاده کنیم.