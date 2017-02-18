امیر پورکیان کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «ساعت ۱۹» گفت: مدت ها پیش مذاکراتی با یک کمپانی تایلندی برای ساخت این فیلم داشتیم و قرار شد بعد از پایان نگارش فیلمنامه، گفتگوهای نهایی را با یکدیگر انجام دهیم که در نهایت من با یکی از کمپانی های تایلندی به عنوان تهیه کننده برای ساخت «ساعت ۱۹» قرارداد بستیم و قرار است ۱۰ روز دیگر با آبتین برقی برای بازبین فضاهای فیلمبرداری به بانکوک برویم.

وی با اشاره به اینکه طرح و فیلمنامه این اثر متعلق به خودش است، عنوان کرد: ما یک اسپانسر تایلندی داریم و دلیل انتخاب تایلند برای فیلمبرداری هم این بود که قصه این فیلم در این کشور روایت می شود بنابراین تنها ۱۰ درصد از «ساعت ۱۹» در ایران ضبط می شود. در واقع آغاز فیلم در ایران است سپس قهرمان اصلی قصه ما به تایلند می رود.

این کارگردان با اشاره به داستان این اثر گفت: این فیلم درباره تجارت انسان بین تایلند و ویتنام و روایتگر قصه یک نظامی است که در محل کار خود دچار مشکل و در نهایت اخراج می شود. با توجه به اینکه این فرد کاری به جز نظامی گری بلد نیست یکی از سربازانش پیشنهاد کاری به او می دهد و او پس از سفر به تایلند با جریاناتی مواجه می شود.

پورکیان بیان کرد: در «ساعت ۱۹» تنها ۲ بازیگر ایرانی که به زبان انگلیسی تسلط داشته باشند به ایفای نقش می پردازند و بقیه بازیگران تایلندی خواهند بود. البته ما هنوز این ۲ بازیگر را انتخاب نکرده ایم این را هم باید بگویم که به طور کلی علاوه بر بازیگران، دیگر عوامل این فیلم سینمایی نیز تایلندی خواهند بود اما همانطور که گفتم طراح صحنه و دستیار کارگردانی را که انگلیسی بلد باشد نیز دعوت به همکاری می کنم.

وی در پایان گفت: فیلمبرداری «ساعت ۱۹» از اردیبهشت سال آینده آغاز می شود و در چند شهر تایلند ادامه پیدا می کند و طبق برآورد تهیه کننده ما حدود ۵۸ روز در آنجا به ضبط می پردازیم. درباره اکران آن هم باید بگویم که ممکن است اصلا تهیه کننده دوست نداشته باشد این فیلم در ایران اکران شود بنابراین نمایش آن در ایران مشخص نیست.