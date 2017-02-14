  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

کتاب «همه سیزده سالگی‌ام» در رادیو ایران بازخوانی می شود

کتاب «همه سیزده سالگی‌ام» در رادیو ایران بازخوانی می شود

کتاب خاطرات «همه سیزده سالگی‌ام » در برنامه «پلاک هشت» رادیو ایران بازخوانی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «همه سیزده سالگی‌ام» عنوان کتاب خاطرات مهدی طحانیان، کوچک‌ترین سرباز امام(ره) در اسارتگاه‌های عراق است که به‌ قلم گلستان جعفریان منتشر شده است و قسمت هایی از آن در برنامه پلاک هشت بازخوانی می شود.

این اثر دربردارنده خاطرات کوچک‌ترین سرباز امام(ره) در اسارتگاه‌های عراق است؛ , روزهایی که مقاومت بسیاری از سربازان ایرانی، زندانبانان را به زانو درآورد.

به گفته نویسنده این کتاب پرداختن به خاطرات طحانیان در قالب فعلی کتاب «همه سیزه سالگی‌ام» تلاشی است برای چگونگی و چرایی حضور دانش‌آموزان در جبهه‌های جنگ.

جعفریان تلاش داشته تا خاطرات طحانیان را از زوایه جدیدی روایت کند.

برنامه «پلاک هشت» هر روز به غیر از جمعه ها ساعت ۱۳:۳۰ توسط دوگروه برنامه ساز از آنتن رادیو ایران پخش می شود. این هفته «پلاک هشت» به تهیه کنندگی زینب برومند و گویندگی کیوان همتی  پخش می شود.

کد مطلب 3907315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها