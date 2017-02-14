به گزارش خبرگزاری مهر، «همه سیزده سالگیام» عنوان کتاب خاطرات مهدی طحانیان، کوچکترین سرباز امام(ره) در اسارتگاههای عراق است که به قلم گلستان جعفریان منتشر شده است و قسمت هایی از آن در برنامه پلاک هشت بازخوانی می شود.
این اثر دربردارنده خاطرات کوچکترین سرباز امام(ره) در اسارتگاههای عراق است؛ , روزهایی که مقاومت بسیاری از سربازان ایرانی، زندانبانان را به زانو درآورد.
به گفته نویسنده این کتاب پرداختن به خاطرات طحانیان در قالب فعلی کتاب «همه سیزه سالگیام» تلاشی است برای چگونگی و چرایی حضور دانشآموزان در جبهههای جنگ.
جعفریان تلاش داشته تا خاطرات طحانیان را از زوایه جدیدی روایت کند.
برنامه «پلاک هشت» هر روز به غیر از جمعه ها ساعت ۱۳:۳۰ توسط دوگروه برنامه ساز از آنتن رادیو ایران پخش می شود. این هفته «پلاک هشت» به تهیه کنندگی زینب برومند و گویندگی کیوان همتی پخش می شود.
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