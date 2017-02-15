قانون استخدامی نیروی انتظامی برای دو سال تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان و موافقان و توضیحات رئیس مجلس، مدت اجرای آزمایشی قانون استخدامی ناجا برای دو سال تمدید شد.

بر اساس ماده واحده این لایحه «مدت اجرای آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۸۲ از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور، به مدت دو سال تمدید می‌شود.»

کلیات این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن و جزئیات آن با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در لایحه دولت، درخواست تمدید دوره اجرای آزمایشی این قانون برای یک سال ارائه شده بود که رئیس مجلس پیش از رأی‌گیری برای این لایحه، اظهار داشت: ظاهراً نیروی انتظامی، لایحه خود را برای دائمی شدن این قانون به دولت داده اما دولت، آن را هنوز نهایی نکرده است؛ اگر این لایحه دولت را هم تمدید کنیم، یعنی تا پایان سال جاری دوره اجرای آزمایشی قانون استخدامی ناجا تمدید می‌شود و باز از ابتدای سال ۹۶ با خلاء قانونی مواجه می‌شویم.

وی تصریح کرد: راه‌حل این مسئله هم این است که ما الان آن را برای دو سال تمدید کنیم و برای بعد از آن، یا دولت زودتر لایحه دائمی شدن بیاورد یا کمیسیون مجلس، ماده واحده‌ای ارائه دهد و این قانون آزمایشی را دائمی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری هم همین وضعیت را داریم و سه سال است که مدام داریم آن را تمدید می‌کنیم؛ اگر دولت لایحه نمی‌آورد، مجلس ماده واحده بدهد.