جهان باید قدردان «ایران و حزب الله» برای مبارزه با تروریسم باشد

سید هادی سید افقهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقش ایران و حزب‌الله لبنان در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم موجود در منطقه اظهار داشت: ابتدا ما باید به اهداف اصلی و پشت پرده ایجاد سازمان‌های تروریستی همچون داعش و جبهه‌النصره و دهها گروهک مسلح تروریستی دیگر در سوریه و در کل منطقه بپردازیم؛ البته نه تنها در منطقه غرب آسیا، بلکه متأسفانه امتداد این گروه‌ها به شمال آفریقا و داخل اروپا هم کشیده شده است.

وی ادامه داد: اگر ما به اهداف تشکیل این گروه‌های تروریستی توجه داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که مأموریت ایران و حزب‌الله و برخی دولت‌ها و مردم آنها، به خصوص عراق و سوریه از چه اهمیت بالایی برخوردار است، لذا مردم منطقه و جهان باید از ایران، حزب‌الله و دیگر بازیگران فعال و جدی در مبارزه با تروریسم تشکر و قدردانی کنند.

سید افقهی تصریح کرد: هدف از تشکیل گروه های تروریستی در راستای «سایکس پیکو ۲» بود که خانم کلینتون در کتاب «گزینه‌های سخت» این را در خاطراتش می‌نویسد که ما طرح «لانه زنبور» را که همان ایجاد داعش باشد، با کمک انگلیس طراحی کردیم که هدف آن هم ایجاد تغییرات جدی در منطقه و به طور خاص در مقابل خیزش اسلامی و دور کردن خطر از رژیم صهیونیستی بوده است و آقای ترامپ هم چندین مرتبه این مسئله را به رخ خانم کلینتون کشید که شما و آقای اوباما در این موضوع مقصر و گناه‌کارید و باید محاکمه شوید.

این کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا با اشاره به اینکه وقتی چنین توطئه‌ای با این حجم وسیع خنثی می‌شود، معلوم می‌شود که تا چه اندازه کار ایران و حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌ها در عراق و سوریه ارزشمند بوده است، گفت: اگر گروه‌های عمده تروریستی که از سوی سازمان ملل هم تحریم شده‌اند و مبارزه با آنها در دستور کار شورای امنیت آن سازمان قرار گرفته است، یعنی دو گروه داعش و جبهه‌النصره سرکوب بشوند، دنیا نفس راحتی می‌کشد.

وی افزود: تا جایی که بشود باید مبارزه با تروریسم از طریق عملیاتی و نظامی دنبال شود و به دنبال آن اگر این گروه های تروریستی تسلیم بشوند و یا فرصت و ظرفیت سیاسی به وجود بیاید، این گروه‌هایی که کمتر دستشان به خون مردم آلوده است و آتش‌بس را خوب رعایت کنند و در مسیر مذاکرات سیاسی هم شفافیت و صداقت لازم را از خود نشان بدهند، اینها می‌توانند وارد جریان شده و نهایتاً بحران سوریه این امکان را دارد که از طریق راه کارهای سیاسی حل و فصل شود.

سید افقهی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم در یکی از آخرین اظهارات خود گفته بود، باید مردم منطقه و جهان از ایران و روسیه که هر دو به طور جدی و صادقانه در حال مبارزه با تروریسم هستند، قدردانی داشته باشند، چرا که اینها مثل آمریکا که ریاکارانه اعلام می‌کند که ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به وجود آورده‌ و از طرف دیگر، زمانی که داعش در محاصره قرار می‌گرفت، علناً هلی‌کوپترها و هواپیماهای باری آمریکایی، سلاح، دارو و غذا برای گروه‌های محاصره شده تروریستی ارسال می‌کردند، نبوده و نیستند، اینها همه نشان از دورویی مقامات آمریکایی در مبارزه با تروریسم دارد.