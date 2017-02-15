به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، در این مراسم برگزیدگان کارگاه و مسابقه خلق کتاب تصویری معرفی میشوند و تصویرگر و نویسنده ی کتاب اول به نمایشگاه کتاب بلونیا(۲۰۱۷) اعزام خواهند شد.
سومین کارگاه خلق کتاب تصویری با همکاری انجمن تصویرگران، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و موسسه نمایشگاههای فرهنگی برگزار شده است.
در این دوره کارگاه ۱۵ تصویرگر و ۱۵ نویسنده در تیمهای ۲ نفره به خلق کتاب تصویری پرداخته اند. کارگاه با حضور استادان نویسنده و تصویرگر، هدی حدادی، کمال طباطبایی و فریدون عموزاده خلیلی برگزار شده است.
همچنین بر اساس این گزارش، کتابهای برگزیده کارگاه چاپ و منتشر خواهند شد.
مراسم پایانی ساعت ۱۶ بعد از ظهر روز شنبه ۳۰ بهمن در محل موسسه نمایشگاهها با حضور نویسندگان، تصویرگران و مسئولان فرهنگی برگزار و برگزیدگان معرفی خواهند شد.
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