به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در این مراسم برگزیدگان کارگاه و مسابقه خلق کتاب تصویری معرفی می‌شوند و تصویرگر و نویسنده ی کتاب اول به نمایشگاه کتاب بلونیا(۲۰۱۷) اعزام خواهند شد.

سومین کارگاه خلق کتاب تصویری با همکاری انجمن تصویرگران، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی برگزار شده است.

در این دوره کارگاه ۱۵ تصویرگر و ۱۵ نویسنده در تیم‌های ۲ نفره به خلق کتاب تصویری پرداخته اند. کارگاه با حضور استادان نویسنده و تصویرگر، هدی حدادی، کمال طباطبایی و فریدون عموزاده خلیلی برگزار شده است.

همچنین بر اساس این گزارش، کتابهای برگزیده کارگاه چاپ و منتشر خواهند شد.

مراسم پایانی ساعت ۱۶ بعد از ظهر روز شنبه ۳۰ بهمن در محل موسسه نمایشگاه‌ها با حضور نویسندگان، تصویرگران و مسئولان فرهنگی برگزار و برگزیدگان معرفی خواهند شد.