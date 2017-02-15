جذب تسهیلات ۱۰۸میلیارد تومانی برای اجرای پروژه فاضلاب صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار صومعه سرا در جلسه شورای بهداشت که پیش ازظهر چهارشنبه در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد، بروز خطر در حوزه سلامت را سبب ایجاد بحران در جامعه عنوان و خاطرنشان کرد: داشتن احساس امنیت از سوی مردم در تمامی حوزه ها اعم از غذایی و اجتماعی و... از مهمترین مولفه های امنیت محسوب می شود.

علی فتح اللهی با اشاره به نقش آموزش و ضرورت توجه ویژه به این زمینه از سوی مسئولان مربوطه، تصریح کرد: پرداختن به موضوعات فرهنگی و تقویت آموزش مردم و جامعه نه تنها هزینه های دولت را کاهش بلکه اثرگذاری و پایداری را افزایش می دهد.

فرماندار صومعه سرا ادامه داد: دو موضوع فرهنگ سازی و آموزش چنان با سلامت جامعه از نظر روانی و امنیتی در ارتباط هستند که نادیده گرفته شدن این مباحث سبب ایجاد معضل و بروز خسارت می شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی و فرهنگی با آموزش قابل حل است، گفت: مسائل و موضوعات روز اجتماعی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان با برگزاری دوره های آموزشی و نهادینه کردن فرهنگ در سطح جامعه سبب کاهش مشکلات می شود.

سلامت مردم خط قرمز حوزه بهداشت و درمان

در ادامه جلسه رئیس شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا با بیان اینکه سلامت مردم خط قرمز بهداشت و درمان محسوب می شود، افزود: در این حوزه با همکاری دستگاه های مرتبط با شبکه بهداشت و درمان نهایت تلاش خود را در جهت ایجاد محیطی سالم و امن از نظر بهداشتی در سطح شهرستان انجام می دهیم.

محسن حسین زاده با اشاره به وضعیت آب شرب شهری در شهرستان صومعه سرا، اظهار کرد: از این نظر شهرستان دارای جایگاه مطلوبی بوده ولی در برخی نقاط در زمینه کُلرزنی نیازمند توجه بیشتر مسئولان هستیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در ۱۶ روستای شهرستان مشکل کُلرزنی وجود داشت، گفت: خوشبختانه با تلاش مسئولان آب و فاضلاب روستایی این تعداد به شش روستا کاهش یافته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا به موضوع شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نیز در سطح ۹ روستای شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: با همکاری و اقدامات به موقع دامپزشکی شهرستان کلیه طیور این روستاها معدوم سازی و دفن بهداشتی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر ابتلای انسانی به این مورد در شهرستان نشده است، گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمادگی کامل برای انجام اقدامات بهداشتی و درمانی در زمان مشاهده موارد انسانی را دارد.

حسین زاده ضمن تقدیر از تلاش های شبکه دامپزشکی صومعه سرا در این خصوص و با بیان اینکه متاسفانه یک مرغداری صنعتی ۳۵ هزار قطعه ای نیز درگیر این ویروس شده بود، تصریح کرد: تمامی ۳۵ هزار قطعه مرغ این مرغداری توسط دامپزشکی معدوم و دفن بهداشتی شد.

کاهش ۱۴ درصدی مصرف جوش شیرین در نانوایی های صومعه سرا

وی در ادامه به بازرسی های انجام شده در حوزه آرد و نان توسط شبکه بهداشت نیز اشاره کرد و یادآورشد: با اقدامات انجام شده در این زمینه خوشبختانه شاهد کاهش استفاده از از جوش شیرین در سال جاری بودیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا میزان استفاده از جوش شیرین در نانوایی های شهرستان را در سال گذشته ۲۲ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: این میزان در سال جاری به حدود هشت درصد رسیده و با توجه به اینکه عمل آوری نان تافتون بدون وجود این ماده عملا غیرممکن است براساس نامه نگاری ها با مرکز استان تصمیم به لغو صدور مجوز برای راه اندازی نانوایی تافتون گرفته شد.

به گفته این مسئول برای ترغیب نانوایی ها برای استفاده نکردن از جوش شیرین در پخت نان، از نانوایی هایی که این مورد را رعایت کرده بودند تجلیل و سهمیه آرد آنها نیز اضافه شد و همچنین طی بازرسی های انجام شده در حوزه آرد و نان چهار نانوایی تعطیل و ۱۰ نانوایی نیز به مراجع قانونی معرفی شدند.

ضرورت اتخاذ تصمیمات جدی برای جمع آوری قلیان سراها و سگ های ولگرد

حسین زاده همچنین با اشاره به موضوع پسماند و وضعیت جمع آوری پسماندهای عفونی و بیمارستانی در شهرستان صومعه سرا، اظهار کرد: خوشبختانه ۱۰۰ درصد پسماندهای عفونی و بیمارستانی در بخش دولتی و بالای ۹۰ درصد در بخش خصوصی در شهرستان صومعه سرا جمع آوری می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در زمینه پسماندهای معمولی و خانگی در برخی مناطق با مشکل مواجه هستیم، تصریح کرد: به طور مثال در روستای سیاه اسطلخ جمع آوری و انباشت زباله در منطقه ای نزدیک به کانال آب و ورود شیرابه به این کانال سبب نگرانی مردم در این زمینه بوده که باید توجه ویژه ای برای حل این مشکل شود.

رئیس شبکه بهداشت در ادامه همچنین به موضوع بستن قلیان سراها و جمع آوری سگ های ولگرد از سطح شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه در این حوزه به دلیل برخی مسائل هنوز سردرگمی و تداخل فعالیتی وجود داشته و برای کسب نتیجه بهتر باید تصمیمات جدی تری اتخاذ شود.

پیشرفت ۲۵ درصدی ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهر صومعه سرا

رئیس شبکه آب و فاضلاب شهری صومعه سرا نیز در ادامه این جلسه به موضوع فاضلاب و رهاسازی آن در رودخانه ها و تالاب اشاره کرد و گفت: معضل فاضلاب فقط مختص به شهرستان صومعه سرا نبوده و استانی است.

فرشید روح الامین با اشاره به انجام طرح مطالعاتی فاضلاب شهر صومعه سرا در سال ۷۴، تصریح کرد: با توجه به اینکه اعتبارات ملی پاسخگوی اجرای این طرح هزینه زا نبوده تاکنون تنها ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده طی سال های گذشته و امسال موفق به کسب مجوز دریافت وام ۱۰۸ میلیارد تومانی از بانک زیرساخت های آسیایی برای اجرای این طرح شده ایم، گفت: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده انتظار می رود این طرح طی سه سال اجرا و تصفیه خانه و شبکه شهر ساخته و تحویل داده شود.

به گفته این مسئول عملیات اجرایی این پروژه بعد از بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان این بانک و تخصیص وام درنظر گرفته شده به شهرستان پرداخت و با مشخص شدن پیمانکار در خرداد ماه سال آتی، در ابتدایی فصل پاییز شاهد اجرای این پروژه شویم.