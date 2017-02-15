۵ خانه قرآن روستایی جدید در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

مهدی پرتوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنج خانه قرآن روستایی جدید در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد، اظهار داشت: با راه اندازی این تعداد خانه قرآنی در سطح روستاهای استان، تعداد خانه های قرآنی چهارمحال و بختیاری افزایش یافت.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تعداد خانه های قرآنی این استان به ۱۱۵ خانه قرآن رسیده است.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: خانه های قرآن شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری مورد ارزیابی قرار می گیرند و از بهترین خانه های قرآن استان تقدیر می شود.