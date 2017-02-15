باید به جامعه ثابت کنیم که بازار سرمایه حرفه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله حسینی مقدم پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه بورس استانداری خوزستان اظهار کرد: خوشبختانه در سال جاری چنین بار به اهواز سفر کرده ام و در هر سه سفر خود از شرکت های در شرف پذیرش در سازمان بورس (بازار سرمایه) بازدید کرده ام.

معاون بورس کشور عنوان کرد: امروز بازار سرمایه و به ویژه بورس اوراق بهادار یک حقیقت انکارناپذیر است و مثل ۲۰ سال قبل نیست و این بازار کارکردهای اساسی در اقتصاد کشور دارد.

حسینی مقدم تصریح کرد: شرایطی به وجود آمده که بخش غالب شرکت ها امکان استفاده از ظرفیت های بازار بورس را دارند و صرفا بحث تأمین مالی مدنظر نیست. در واقع تأمین مالی و یا وجود شرکت های با مضیقه مالی یک دردسری است که همیشه در کشور با آن مواجه هستیم. با این وجود می شود به شرکت ها نوید داد که می توانند با حضور در بازار سرمایه از امتیازات، پتانسیل ها و ظرفیت های این بازار بهره مند شوند.

وی ادامه داد: یکی از مزایای بازار سرمایه این است که در عین تزریق پول به شرکت یک عمر جاویدان نیز به آنها هدیه می هد. در حقیقت ساز و کاری فراهم می شود تا شرکت ها عمر طولانی تری داشته باشند.

معاون بورس کشور گفت: تمامی شرکت هایی که امروزه نامی بین المللی دارند و محصولات آنها حتی در روستاها توزیع می شود از مزایای بازار سرمایه بهره مند شده اند. آنها تنها با منابع مالی سرپا نماندند و ما نیز باید به سمتی حرکت کنیم که شرایط ارائه عمر طولانی به شرکت ها را فراهم کنیم.

حسینی مقدم گفت: در کشور ما باید ضریب نفوذ بازار سرمایه افزایش پیدا کند و با توجه به اینکه مشارکت کنندگان این بازار سرمایه گذاران و سرمایه پذیران هستند باید برای هر دو قشر برنامه ریزی های خاص خود را داشته باشیم. باید شرایطی را در کشور فراهم کنیم که حتی سرمایه های خرد و جزئی از جانب سرمایه گذاران (بنگاه های اقتصادی و شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه) برود آن وقت توانستیم ضریب نفوذ بازار سرمایه را افزایش دهیم. هم اکنون در کشور بر اساس آمار ۱۰ میلیون کد معاملاتی وجود دارد یعنی به طور متوسط در اقتصاد ما یک به هشت مردم سهامدار شرکت های فعال در بورس هستند.

وی عنوان کرد: در کشور برزیل با ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت فقط دو میلیون نفر در بورس سرمایه گذاری می کنند ولی ایران ۱۰ میلیون نفر سرمایه گذاری کرده اند که از این میان زیر ۱۰۰ هزار نفر مالک فعال داریم و باید به جامعه ثابت کنیم که بازار سرمایه حرفه ای است و ضرورتی به فعالیت مستقیم در این بازار از سوی مردم عادی آن هم بدون دانش لازم نیست.