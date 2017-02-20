به گزارش خبرنگار مهر، رمان «یادداشت‌های روزانه یک زن مطلقه» نوشته هیفاء بیطار با ترجمه روح‌الله رحیمی به تازگی توسط انتشارات بوتیمار منتشر و راهی بازار نشر شده است.

هیفاء بیطار داستان‌نویس سوری است که در سال ۱۹۶۰ در شهر لاذقیه متولد شده و تا به حال رمان‌ها و مجموعه داستان‌های مختلفی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است. این نویسنده در داستان هایش، رنج ها و مشکلات زنان کشورش را به تصویر می کشد. عادت‌ها و باورهای غلط و ظالمانه حاکم بر جامعه، از دیگر موضوعاتی هستند که این داستان نویس در آثارش آن‌ها را به چالش می کشد.

«زیرزمین میدان عباسیین»، «زن دو طبقه» و «شادی‌های کوچک؛ شادی‌های واپسین» از جمله رمان های مشهور این نویسنده هستند. عنوان اصلی رمان «یادداشت های روزانه یک زن مطلقه»، «یومیات مطلقه» است که در بیروت به چاپ رسیده است.

جعبه سال ها، سه گانه مقدس، میانجی، دادگاه استیناف، زلزله، سفر آزادی، عالی جناب، جنون، پدر، رانده شده، مادر، عنوان بخش های مختلف این رمان هستند.

ترجمه فارسی این رمان از روی نسخه چاپ دومش که در سال ۲۰۰۶ در بیروت منتشر شده، انجام شده است.

در قسمتی از این رمان می خوانیم:

تصمیم گرفتم خودم را آزمایش کنم تا ببینم آیا واقعا شفا پیدا کرده ام یا نه. برای همین بدترین حوادثی را که در گذشته موجب رنج و عذابم شده بودند یکی یکی به خاطر آوردم. در کمال تعجب دیدم این حوادث به راحتی از ذهنم می گذرند، بی آنکه احساس ناخوشایندی در من به وجود آورند، انگار که هیچ ربطی به من ندارند و اصلا برای من اتفاق نیافتاده اند. احساس کردم از نو متولد شده ام. با خودم گفتم تولد واقعی، همین است؛ تولدم از رَحِم رنج و درد. این موضوع آدم را در مقابل همه بیماری های خطرناک مثل افسردگی، غم و ناامیدی مقاوم می کند. اعتماد به نفسم را دوباره به دست آوردم. دیگر آن زمان که بنده ترس بودم، به سر آمده بود؛ ترس از شوهری که قدرتش را بر پایه ترس من بنا کرده بود و اگر ترس من از او نبود هیچ قدرتی نداشت. سال های هدر رفته عمرم را به یاد آوردم؛ سال هایی که زندانی ترس بودم. به یاد آوردم چطور شب‌ها در اثر کابوس های عجیب و غریب از خواب بیدار می شدم و ساعت ها با ترس و لرز می نشستم و آمدن روزی را پیش بینی می کردم که شوهرم با حمایت قانون، دخترم را از چنگم در می آورد.

این کتاب با ۱۰۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۵ هزار ریال منتشر شده است.