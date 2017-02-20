دامپینگ فولاد یک اتهام واهی است/ برخی نگران بازارهای خود هستند

مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه متاسفانه برخی نگران بازاری هستند که ایران به دست آورده است، اظهار داشت: ایران سال گذشته ۴ میلیون تن صادرات فولاد داشته است و امسال رکورد سال گذشته را شکسته است؛ بنابراین یکسری به دلیل اینکه بازار خود را از دست می دهند و از سویی دیگر رکود هم بر بازار جهانی حاکم است، این بحث ها را طرح کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دو سال گذشته صادرات صنعت فولاد کشور افزایش یافته و ایران جایگاه مناسبی در بازارهای صادراتی به دست آورده است، اما همین موضوع دستمایه برخی کشورها شده تا بر علیه ایران اقداماتی را انجام دهند.

براین اساس، به تازگی اتحادیه اروپا، ایران را متهم به دامپینگ در بازار فولاد کرده است که در صورت اثبات این اتهام، عواقب بسیار بدی می تواند برای ایران به دنبال داشته باشد.

یک مقام آگاه در انجمن تولید کنندگان فولاد اروپا موسوم به «یوروفر» اعلام کرده که ایران صادرات فولاد تخت رولی گرم خود را در بازار اتحادیه اروپا افزایش داده و ایران متهم به برهم زدن اصول تجاری است.

وی گفته است: قرار است اتحادیه اروپا تا هفتم آوریل (بیست و هشتم فرودین سال آینده) در این باره تصمیم بگیرد که آیا جریمه ضد دامپینگ علیه ایران وضع کند یا نه؛ ضمن اینکه تحقیقات خود را برای بررسی این موضوع که آیا ایران فولاد خود را با قیمت پایین در بازار می فروشد را آغاز کند.

به گفته این مقام آگاه، مقامات اروپایی معتقد هستند که ایران صنعت فولاد خود را توسعه داده است و منابع کشتیرانی هم می گویند که بسیاری از شرکت ها با همتاهای ایرانی خود دارای تعامل تجاری هستند اما بانک های غربی به دلیل ترس از اعمال جریمه از سوی آمریکا بر آنها نسبت به مبادلات تجاری بی میل هستند.

دامپینگ از کلمه Dump به معنای ارزان فروختن، قیمت شکستن و بازار شکستن گرفته شده و در اصطلاح، عبارت است از «فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهائی تولید آن کالا در کشور فروشنده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالا. در مبادلات بین المللی به فروش کالا با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار داخلی نیز معمولاً دامپینگ یا رقابت مکارانه و یا تبعیض قیمت در بازرگانی خارج هم می گویند.»

دامپینگ را قبول نداریم

در همین ارتباط، مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با مهر در خصوص اتهام اتحادیه اروپا علیه ایران مبنی بر دامپینگ در صنایع فولاد، گفت: همانطور که شما هم اشاره کردید، اتحادیه اروپا ایران را متهم کرده است و این در حد اتهام است.

وی با بیان اینکه ما چنین موضوعی را قبول نداریم، افزود: این موضوع در خصوص شرکت فولاد مبارکه مطرح شده است در حالیکه این شرکت براساس ضوابط بین المللی به اروپا صادرات انجام می دهد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعلام اینکه متاسفانه برخی نگران بازاری هستند که ایران به دست آورده است، اظهار داشت: ایران سال گذشته ۴ میلیون تن صادرات فولاد داشته است و امسال رکورد سال گذشته را شکسته است بنابراین یکسری به دلیل اینکه بازار خود را از دست می دهند و از سویی دیگر رکود هم بر بازار جهانی حاکم است، این بحث ها را طرح کرده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ماباید در داخل کشور توجه داشته باشیم که به این بحث ها دامن نزنیم، گفت: ما وکیل گرفته ایم تا از حقانیت ایران حمایت کنیم ضمن آنکه آنها مدرکی علیه ایران ندارند بنابراین این اتهام ثابت نمی شود.