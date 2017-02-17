تشییع نمادین حضرت زهرا در ورامین۱۷ساله شد/برگزاری تجمع ورامینی ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران شامگاه پنج شنبه در جلسه ستاد فاطمیه و برگزاری مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که برگزاری مراسم عزاداری بی بی دو عالم حضرت فاطمه(س) ضروری و مهم است، اظهار داشت: روز شهادت حضرت زهرا(س) روز حزن و ماتم است و باید شیعیان در این روز، قدرت و اقتدار خود را به نمایش بگذارند.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که حضور باشکوه مردم در عزاداری مادر سادات باعث ناراحتی و عصبانیت دشمن می شود، افزود: حضور باشکوه اقشار مختلف مردم بویژه جوانان در مراسم عزاداری و سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) پیام های روشنی را به جهانیان می رساند.

تشییع نمادین حضرت زهرا(س) به عنوان بزرگ ترین اجتماع دینی در ورامین محسوب می شود

وی ادامه داد: برگزاری باشکوه مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س)، خنثی کننده توطئه های دشمن در حوزه جنگ نرم و باعث تقویت ارزش ها و اصول اسلامی و دینی می شود و هر یک از شیعیان باید به رسالت خود در این زمینه عمل کنند.

محمودی با تأکید بر این نکته که برگزاری آیین تشییع نمادین حضرت زهرا(س) به یک حرکت بزرگ فرهنگی در ورامین تبدیل شده است، اضافه کرد: برنامه تشییع نمادین حضرت زهرا(س) به عنوان بزرگ ترین اجتماع دینی در ورامین محسوب می شود که هزاران نفر در این مراسم حاضر شده و به مقام شامخ بزرگ ترین بانوی جهان ادای احترام می کنند.

تجمع مردم ورامین در روز شهادت حضرت زهرا(س) برگزار می شود

وی با اشاره به برکات و اثرات برگزاری برنامه تشییع نمادین حضرت زهرا(س) عنوان کرد: برنامه تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در حوزه های فرهنگی و معنوی دارای اثرات غیر قابل انکاری در شهرستان ورامین بوده است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بیان داشت: امروز به برکت حضرت زهرا(س)، برنامه تشییع نمادین آن حضرت از ورامین الگو گرفته شده و در بسیاری از نقاط استان تهران و کشور برگزار می شود.

محمودی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) گفت: بدون تردید با توجه به تقارن برنامه تشییع نمادین با شب جمعه، شاهد حضور باشکوهتر مردم در این آیین معنوی نسبت به سال های گذشته خواهیم بود.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به تجمع مردم ورامین در روز شهادت حضرت زهرا(س) ادامه داد: تجمع مردم ورامین در روز شهادت حضرت زهرا(س) نیز ساعت ۱۰ صبح در میدان امام خمینی(ره) با حضور هیئات مذهبی و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت برگزار می شود.

برگزاری برنامه تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در ورامین ۱۷ ساله شده است

یوسف تاجیک اسماعیلی مدیر اجرایی برنامه تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در ورامین نیز در این جلسه با اشاره به سابقه برگزاری این مراسم معنوی اظهار داشت:۱۷ سال از برگزاری مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در شهرستان ورامین می گذرد و هر سال نیز بر شکوه این مراسم افزوده می شود.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای اطعام عزاداران در حاشیه مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) ادامه داد: بر اساس آمارها جمعیتی بالغ بر ۱۵ الی ۲۰ هزار نفر در مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در ورامین شرکت می کنند.

تاجیک اسماعیلی با تأکید بر این نکته که تمامی عوامل اجرایی در برنامه تشییع نمادین حضرت زهرا(س) به صورت رایگان خدمت رسانی می کنند، اضافه کرد: ده ها نفر در بخش های آشپزخانه، اجرایی، صوت، تبلیغات، فرهنگی و غیره برای برگزاری مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در ورامین تلاش می کنند و این امر را یک افتخار می دانند.

وی با تأکید بر این نکته که امروز بسیاری از شهرها و نقاط کشور از حرکت مذهبی و معنوی مردم ورامین در شام شهادت حضرت زهرا(س) الگو گرفته اند، بیان داشت: الگوگیری بسیاری از شهرها و نقاط کشور از تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در ورامین نشان دهنده اثرات و برکات این آیین معنوی است که با شکوه و عظمت خاصی در این شهرستان برگزار می شود.

تاجیک اسماعیلی با اشاره به این نکته که تلاش شده از ظرفیت و پتانسیل خیرین برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم عزاداری و سوگواری حضرت زهرا(س) استفاده شود، تأکید کرد: خیرین و مردم شهرستان ورامین نیز در برگزاری باشکوه مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) همکاری کم نظیری را دارند که شایسته تقدیر و سپاس است.