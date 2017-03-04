محمد فرهادی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه پژوهشی کشور که در حال حاضر از کمتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی استفاده می شود، اظهار داشت: بالاخره بودجه پژوهشی بایستی که ارتقا پیدا کند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در بودجه سال آینده رقم بالای یک درصد از تولید ناخالص داخلی برای صرف پژوهش پیش بینی شده است.

به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آنچه که مطرح شده این است که در طول برنامه ششم میزان بودجه پژوهشی کشور از سهم تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد خواهد رسید؛ امیدواریم که این موضوع محقق شود.