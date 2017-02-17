اروپا در برابر خواست ترامپ به تامین هزینه ناتو تسلیم نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا از رهبران قاره سبز درخواست کرد تا در برابر اجبار «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر افزایش سهم هزینه های نظامی کشورهای عضو ناتو، تسلیم نشوند.

ترامپ می گوید اگر همه اعضای ناتو با اختصاص دو درصد از درآمد ناخالص داخلی خود به بودجه نظامی موافقت نکنند؛ دولت جدید واشنگتن نیز به تعهد خود مبنی بر حمایت از پیمان آتلانتیک شمالی متعهد نخواهد بود.

گفتنی است که آمریکا ۷۰ درصد از بودجه ناتو را تقبل می کند حال آنکه واداشتن دیگر اعضا به پذیرش تعهد در قبال پرداخت سهم خود، در دوره «باراک اوباما» رئیس جمهوری قبلی آمریکا هم تا حدی مطرح شد.

«جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا نیز در دیداری که روز چهارشنبه با وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو داشت، علیرغم تاکید بر اهمیت پیمان آتلانتیک شمالی برای آمریکا، از آنها خواست تا برای تضمین حمایت دولت جدید واشنگتن، به تعهدات خود مبنی بر مشارکت در تامین بودجه ناتو، عمل کنند.

در حالیکه «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو از ایده ترامپ استقبال کرده است، یونکر در رویکردی متفاوت از لزوم باج ندادن به آمریکا سخن می گوید و تاکید می کند که مشارکت در تامین امنیت تنها به افزایش بودجه نظامی محدود نمی شود و اروپا نیز با تلاش برای توسعه ناتو و همچنین افزایش حجم کمک های بشر دوستانه، به نوبه خود در تامین ثبات و امنیت نقش آفرینی می کند.

وی در توجیه اظهارات خود گفت: برای مثال اگر آلمان بودجه نظامی خود را از ۱.۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی به دو درصد افزایش دهد، دیگر مازاد بودجه نخواهد داشت.

یونکر در نهایت افزود: اروپایی ها باید بودجه نظامی شان را بهتر مدیریت کنند و پولشان را در راه های بهتر و موثر تری خرج کنند.