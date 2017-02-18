تجهیز اچ دی استودیو شماره ۱۱ صداوسیما برای مناظره های انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، استودیو شماره ۱۱ سازمان صداوسیما به نوعی بزرگترین استودیو این سازمان است که برنامه های مختلفی سال ها در آن ضبط شده و اکنون چندین برنامه مختلف در طول ایام هفته از آنجا روانه آنتن می شوند.

این استودیو این روزها درگیر بازسازی بعضی از امکانات از جمله وسایل اتاق رژی است که قرار است امکانات آن به صورت اچ دی تجهیز شود.

استودیو شماره ۱۱ در دوره قبل نیز شاهد برگزاری مناظره های گروهی بود. در این مناظره ها دکور ویژه ای تدارک دیده شد که حاشیه ها و واکنش هایی را هم به دنبال داشت.

برای این دور از انتخابات که سال ۹۶ برگزار می شود، قرار است امکانات استودیو شماره ۱۱ سازمان به صورت اچ دی تجهیز شود که پیش از این به صورت یک مناقصه تهیه تجهیزات صدا و تصویر آن فراخوان داده شده است.

هفته گذشته نیز بعضی از برنامه های این استودیو به صورت تولیدی و یا با واحد سیار روانه آنتن شدند.

استودیو شماره ۱۱ یکی از استودیوهای خاطره انگیز سازمان صداوسیماست که در این سال ها برنامه های زیادی از جمله «نود»، «خانواده یک»، «مناظره» و... از طریق آن تولید و پخش شده و آخرین بازسازی آن به اوایل دهه ۸۰ بازمی گردد.