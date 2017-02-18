باید غیرمحافظه کارانه از انقلاب دفاع کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی اوصانلو شامگاه جمعه در مراسم شب خاطره غواصان دریادل در حسینیه عاشقان ثارالله زنجان، با بیان اینکه باید راهرو و ادامه دهند مسیر شهدا باشیم، افزود: شهدا جان خود را ندادند که ما محافظه کارانه عمل کنیم.

وی ادامه داد: امروز دفاع نکردن از انقلاب، رهبری و خط رهبری، پا گذاشتن روی خون پا گذاشتن روی خون شهدا است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور گفت: بزرگی به داشتن مسؤولیت نیست و خیلی از افراد خود را انقلابی معرفی می‌کنند، اما بسیاری از افراد نیز از اینکه خود را انقلابی معرفی کنند، خجالت می‌کشند.

اوصانلو افزود: نسخه کلیدی حل مشکلات این مملکت انقلابی و جهادی بودن است و تا زمانی که انقلابی بودن و جهادی کار کردن در کالبد ما وجود دارد، جمهوری اسلامی ایران شکست‌ناپذیر است.

وی ادامه داد: نقطه مقابل انقلابی بودن و جهادی کار کردن، محافظه کاری است و محافظه کاری باعث شده تا خود را انقلابی معرفی نکنیم.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور افزود: اگر خواستار ادامه راه شهدا هستیم، باید غیرمحافظانه از انقلاب حفاظت کنیم.

اصانلو با بیان اینکه باید باید غیرمحافظه کارانه و انقلابی از انقلاب دفاع کنیم، گفت: به خاطر دنیا از انقلاب و رهبری فرزانه انقلاب دفاع نکردن، پا گذاشتن به روی خون پاک شهدا است.