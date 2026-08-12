https://mehrnews.com/x3cNdg ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۱ کد مطلب 6915382 استانها کرمان استانها کرمان ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۱ عزاداری مردم جوپار در شب شهادت امام رضا (ع) جوپار- مردم شهر جوپار در شب شهادت امام رضا(ع) در صحن و سرای آستان مقدس ابناء امام موسی بن جعفر به عزاداری پرداختند. دریافت 18 MB کد مطلب 6915382 کپی شد مطالب مرتبط کسب رتبه سوم استان کرمان در اعزام زائر اولی ها به مشهد مقدس طالبی: تداوم مناسک مذهبی، صیانت کننده هویت دینی و ملی کشور است برچسبها کرمان -جوپار مراسم عزاداری محرم و صفر شهادت حضرت امام رضا(ع) کرمان
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