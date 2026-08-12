  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۱

عزاداری مردم جوپار در شب شهادت امام رضا (ع)

عزاداری مردم جوپار در شب شهادت امام رضا (ع)

جوپار- مردم شهر جوپار در شب شهادت امام رضا(ع) در صحن و سرای آستان مقدس ابناء امام موسی بن جعفر به عزاداری پرداختند.

دریافت 18 MB
کد مطلب 6915382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه