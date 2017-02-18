به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی کسب و کار ترجمه، حقوق و تکالیف مترجم روز چهارشنبه ۴ اسفند توسط انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

این کارگاه با توجه به این نکته که یکی از مهمترین نقاط ضعف صنعت ترجمه در ایران، موضوع اشتغال است و بر اساس نتایج آسیب‌شناسی‌های به‌ عمل‌آمده، بخش قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مترجمی فاقد شغل به معنای واقعی هستند و از حقوق اولیه یک کارمند از قبیل حقوق ثابت، حق بیمه و غیره محروم هستند، برگزار می شود. از دیگر دلایل برگزاری این کارگاه، این است که نظام صنفی در هر حوزه‌ای وظیفه بهبود فضای کسب‌وکار را برعهده دارد.

کارگاه های آموزشی انجمن صنفی مترجمان تهران تا به حال در این شهر، کرج و مشهد اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی کرده است که پس از برگزاری شان، گواهی شرکت در آن ها به شرکت کنندگان اعطا می شود.

این کارگاه با تدریس محمدرضا اربابی رئیس انجمن مترجمان تهران و با محورهای زیر برگزار می شود:

رزومه ­نویسی، شیوه‌های بازاریابی نوین، بازار شغلی مترجمان در ایران، کار آفرینی یا استخدام؟، همکاری با ناشران، فعالیت مترجمان در عرصه بین الملل، انواع قرارداد ترجمه، مالکیت فکری، قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت­ های ترجمه.

کارگاه کسب و کار ترجمه، حقوق و تکالیف مترجم روز چهارشنبه ۴ اسفند در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.