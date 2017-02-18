امام(ره) خود را مدیون آیت الله شاه آبادی می دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دیروز ۲۹ بهمن ماه ویژه برنامه (درباره استاد) آیین نکوداشت عارفی کامل و مجاهدی نستوه آیت الله محمد علی شاه آبادی استاد امام خمینی (ره) با حضور تعدادی از اعضای خانواده ایشان، محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری، امیر عبدالحسینی معاون هنری، تعداد دیگری از مدیران سازمان فرهنگی هنری، حمید شاه‌آبادی، قائم مقام معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت در صدا و سیما، و جمعی از علاقه‌مندان در فرهنگسرای امام (ره) برگزار شد.

در ابتدای این آیین شهرام بابایی، مدیر هنرهای تجسمی و امور موزه‌های سازمان فرهنگی هنری، به منظور خیر مقدم به حاضران پشت تریبون آمد و ضمن قدردانی و تشکر از مسئولان برنامه گفت: پیش از شروع این برنامه دو سردیس از آیت الله شاه آبادی و امام خمینی (ره) که توسط استاد نادر قشقایی ساخته شده، رونمایی شد و در قسمت ورودی فرهنگسرای امام (ره) قرار گرفت. همچنین جمله‌ای از سخنان آیت الله شاه آبادی با قلم خوشنویسی استاد حسین غلامی نوشته شده که در انتهای برنامه از آن رونمایی خواهدشد. چاپ کتاب خاطرات و زندگی نامه حضرت استاد هم توسط نشر شهر به چاپ رسیده که در معرض دید علاقه‌مندان قرارخواهد گرفت.

آیت الله حاج نورالله شاه آبادی از فرزندان آیت الله محمد علی شاه آبادی سخنران دیگر این مراسم بود. وی به ذکر خاطراتی از پدر خود در دورانی که ایشان در نجف اشرف به سر می‌برد پرداخت و بخشی از خصوصیات و مراودات او با اطرافیان را بررسی کرد. وی گفت: اینها تنها گزارشی از یک موقعیت روحی و معنوی پدر بود. اما کسانی که جزو بزرگان و شخصیت‌های حقیقی هستند در جامعه ما بسیارند اما شناخته نمی‌شوند چون ما دید شناخت آنها را نداریم. با این همه امیدوارم بتوانیم از کسانی که در جامعه ما خدمت گزار بودند بهترین استفاده را ببریم.

پس از شعرخوانی مرتضی امیری اسفندقه، حجت الاسلام سعید شاه آبادی نوه مرحوم آیت الله شاه آبادی به ذکر سخنانی پیرامون شخصیت آن بزرگوار پرداخت. وی گفت: شخصیتی مانند امام خمینی (ره) که همیشه مدیون او هستیم و این جهش در عالم از او به وجود آمده، خود را مدیون آیت الله شاه آبادی می دانسته است. باید دید آیت الله شاه آبادی در چه مرتبتی بوده که توانسته امام خمینی را تربیت کند. البته شناخت عرفان و اخلاقیات ایشان کاری است که در حوصله این نشست نیست.

وی ادامه داد: جامعه امروز ما تشنه معرفت است. این زندگی ماشینی مردم را رنج می‌دهد. مردم خلا اخلاقی و معرفتی را حس کرده‌اند. اگر قصد ما این است که کاری کنیم و قدمی برداریم باید از آرا و افکار و سلوک ایشان و امثال ایشان درس بگیریم.

وی ضمن اشاره به تبعیدهای آیت الله شاه آبادی و فعالیت‌های دینی و سیاسی او گفت: او انسانی بود که در همه ابعاد فعالیت داشت. پشتیبانی در مبارزه، اخلاق، معرفت و علم از ویژگی‌های شخصیتی او بود. ما نیازمندیم در گوشه گوشه زندگی ایشان تجسس کنیم و یاد بگیریم.

محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پس از شعر خوانی عبدالجبار کاکایی به عنوان آخرین سخنران این مراسم پشت تریبون آمد و گفت: به همه دوستان عزیزی که در این جلسه شرف حضور دارند خصوصاً به فرزندان بزرگوار آن مرحوم خیر مقدم عرض می‌کنم. خوشحالم که این توفیق نصیب سازمان فرهنگی هنری شد تا از سوی فرزندان و نوه‌های گرانقدر ایشان اجازه یابیم در ارتباط با آن عالم بی نظیر در عصر خودمان نکوداشتی برگزار کنیم.

صلاحی ادامه داد: او یکی از شاگردان مکتب امام صادق (ع) در عصر خودمان است و کسی است که عالم بزرگی مانند امام خمینی (ره) را تربیت کرد که بزرگ‌ترین رهبر دینی بود و حکومتی دینی را بنیان‌گذاری کرد که منبعش از احکام اسلام بود و در اوج نا امیدی محافل دینی، آن امام بزرگوار توانست طاغوت را برکنار کند و انقلاب بزرگی راه انداخت که همه دنیا توجهشان به اسلام جلب شد. گاه یک درس، یک کلمه یک حرف یک شخصیت بزرگ چنان تأثیر می‌گذارد که دنیایی را دگرگون می‌کند.

مشاور شهردار تهران با انتقاد درباره ناآگاهی جوانان نسبت به بزرگان کشور گفت: چرا نباید نسل جوانان حداقل زندگی نامه دو صفحه‌ای از این بزرگان را بدانند؟ اولویت برای شناخت افراد مختلف، شناخت بزرگان کشور خودمان است. در این زمینه باید اذعان کنم که ما مسئولان دولتی کوتاهی کرده‌ایم. به ادامه این راه امیدوارم. تا در مصدر امور و فرصت و عنایت خدا هست، نسل جوان ما که بی پناه هستند را پناه باشیم و پناه ایشان به استوانه‌های دینی است. من و شما و همه استادان دانشگاه و دیگر مسئولان باید به معرفی این بزرگان دینی بپردازیم تا بخش قابل توجهی از تهاجم فرهنگی حل شود.

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: فکر نکنید یک شخصیت روحانی فقط باید در حوزه معرفی شود. اتفاقاً لازم است از مقطع راهنمایی برای معرفی چنین اشخاصی شروع کنیم تا به دانشگاه و صحن جامعه برسیم. حتی شده یک اثر از آیت الله شاه آبادی معرفی شود که بدانند او چطور فرزندی تربیت کرد که در جبهه شهید شد؟ چطور شاگرد شجاعی مثل امام (ره) را تربیت کرد؟ اکنون آنچه به درد ما می‌خورد شناخت این بزرگان است. نباید کسی را که جسمش از این دنیا رخت بربسته فراموش کرد. ما اشخاصی همچون آیت الله شاه آبادی کم داریم و باید از ایشان تقدیر کنیم. اینکه امروز سردیس آیت الله شاه آبادی در این فرهنگسرا قرار داده شده در معرفی او بسیار مؤثر است و خوب است که به کسانی که فرهنگسرا می‌آیند زندگی نامه‌ای از ایشان نیز داده شود تا به شناخت او کمک کند.

صلاحی در پایان به تشکر و سپاسگزاری از دست‌اندرکاران برنامه پرداخت و گفت: از معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری و مدیران فرهنگسرای امام (ره)، همچنین از نشر شهر که کتاب «درباره استاد» را به همت دکتر شاه آبادی مدیر عامل بنیاد فرهنگی شهید شاه آبادی به چاپ رساندند، متشکرم. امیدوارم آثار بیشتری از مرحوم شاه آبادی منتشر شود و امید دارم انعکاس این برنامه به نحوی باشد که چندین نفر برایشان در باب استاد و شناختن او سؤال طرح شود و به دنبال شناخت او بروند.

در انتهای این برنامه از تابلوی خوشنویسی به خط استاد حسین غلامی و تذهیب استاد محمد قاسمی از فرمایشات حضرت آیت الله العظمی شاه آبادی، همچنین کتاب زندگی نامه و خاطرات آن مرحوم رونمایی شد.