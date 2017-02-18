بدهی خانوارهای آمریکایی به بیش از ۱۲ تریلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «دویچه وله»، بر اساس تازه ترین گزارش «فدرال رزرو»، بدهی خانوارهای آمریکایی به بیشترین رقم از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد رسیده؛ این در حالی است که این مقدار از بدهی به سطح قبل از دوره رکود اقتصادی در این کشور رسیده است.

همچنین میزان بدهی خانوارهای آمریکا در سه ماه آخر سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۴۶۰ میلیارد دلار افزایش یافته و به رقم ۱۲ تریلیون و ۵۵۰ میلیارد دلار رسیده است.

این در حالی است که رقم فعلی، فقط ۸ دهم درصد کمتر از بیشترین میزان بدهی خانوارهای آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی یعنی ۱۲ تریلیون و ۶۸۰ میلیارد دلار بوده است.

بر همین اساس در شرایط فعلی، بدهی آمریکایی ها به بیشترین رقم ثبت شده در گذشته رسیده است.

در گزارش «فدرال رزرو» آمده که در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی، میزان بدهی آمریکایی ها فقط در حوزه وام خودرو ۲۲ میلیارد دلار، کارت اعتباری ۳۲ میلیارد دلار و وام دانشجویی ۳۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.

این در حالی است که صندوق بین المللی پول در اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد که افزایش میزان بدهی ها در جهان، تهدیدی برای ثبات جهانی است.