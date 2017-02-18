پیشکسوت استقلال دعوت حریف آسیایی این تیم را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولین باشگاه الاهلی امارات، نخستین حریف آسیایی استقلال ضمن تماس با حسن روشن مهاجم سابق آبی پوشان که سابقه حضور در الاهلی را هم دارد از وی دعوت کردند که به منظور تماشای این بازی از نزدیک عازم امارات شود که البته روشن این دعوت را با عذرخواهی رد کرد.

روشن بعد از صحبت با نماینده باشگاه اماراتی که به منظور دعوت از وی تماس گرفته بود، از این باشگاه تشکر کرد اما برای حضور در امارات عذرخواهی کرد و این دعوت را به زمان دیگری موکول کرد.

استقلال و الاهلی امارات از ساعت ۱۹:۱۰ روز دوشنبه دوم اسفند ماه نخستین بازی خود در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا را در دوبی انجام خواهند داد.