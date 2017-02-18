واکنش حجت الاسلام قرائتی به شایعه فوت خود/ شرمنده محبت مردم هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در دیدار با جمعی از مدیران مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم و طلاب و دانش پژوهان این مرکز در سخنانی تصریح کرد: از فعالیت های صورت گرفته در این مرکز بسیار سپاسگزارم و به طور قطع عنایت حضرت حجت(عج) موجب موفقیت این مرکز بوده است.

وی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ انتظار و مهدویت در جامعه افزود: باید در شب های جمعه در سراسر کشور شاهد تشکیل محافل مهدوی باشیم و در قم نیز باید حداقل ۵۰ جلسه مهدوی در شب های جمعه تشکیل شود.

رییس ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: از طلاب و مبلغان انتظار می رود حتی در محافل خانوادگی و جمع های چندین نفره مباحث مهدوی را مطرح و دنبال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه انسان باید جوهر داشته باشد تصریح کرد: شهید آیت الله سعیدی در مسیر رفتن به مسجد بودند که دیدند یک فقیری از سرما در حال لرزیدن است و ایشان عبایشان را به آن فقیر هدیه کردند.

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی اضافه کرد: ایشان وقتی وارد مسجد شدند همه تعجب کردند و از ایشان سوال کردند که چرا ایشان عبا ندارد و ایشان در جواب فرمودندکه وقتی من هم عبا دارم و هم قبا و می بینم که یک فقیری دارد از سرما می لرزد باید یکی را به آن فقیر دهم.

وی اظهارداشت: شهید آیت الله سعیدی در تهران بر روی منبر بودند که وسط صحبت یکی از بزرگان وارد مسجد شدند و ایشان به محض ورود آن بزرگ از منبر پایین آمدند و گفتند: مردم این فرد از من شایسته تر است و اینگونه رفتارها نشان می دهد که این شهید جوهر داشتند و همه ما نیز باید اینگونه بوده و دنبال قیافه گرفتن و پزدادن نباشیم.

رییس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به پخش شدن شایعه فوت ایشان در شبکه های مجازی و تماس های مکرر مردم خاطرنشان کرد: شرمنده محبت مردم هستم زیرا بسیار ابراز محبت کرده اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اینجانب نه سیاسی هستم و نه اقتصادی و این ابراز علاقه مردم به اینجانب به دلیل پاکی فطرت مردم می باشد.

حجت‌الاسلام قرائتی، دو ماه پیش در بیمارستان خاتم الانبیا بستری بود که پس از عمل جراحی و بازیافتن سلامتی، از این بیمارستان مرخص شد.