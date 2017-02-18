۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

واکنش حجت الاسلام قرائتی به شایعه فوت خود/ شرمنده محبت مردم هستم

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در دیدار با مدیران و دانش پژوهان مرکز تخصصی مهدویت، نسبت به شایعه فوت خود واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در دیدار با جمعی از مدیران مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم و طلاب و دانش پژوهان این مرکز در سخنانی تصریح کرد: از فعالیت های صورت گرفته در این مرکز بسیار سپاسگزارم و به طور قطع عنایت حضرت حجت(عج) موجب موفقیت این مرکز بوده است.

وی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ انتظار و مهدویت در جامعه افزود: باید در شب های جمعه در سراسر کشور شاهد تشکیل محافل مهدوی باشیم و در قم نیز باید حداقل ۵۰ جلسه مهدوی در شب های جمعه تشکیل شود.

رییس ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: از طلاب و مبلغان انتظار می رود حتی در محافل خانوادگی و جمع های چندین نفره مباحث مهدوی را مطرح و دنبال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه انسان باید جوهر داشته باشد تصریح کرد: شهید آیت الله سعیدی در مسیر رفتن به مسجد بودند که دیدند یک فقیری از سرما در حال لرزیدن است و ایشان عبایشان را به آن فقیر هدیه کردند.

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی اضافه کرد: ایشان وقتی وارد مسجد شدند همه تعجب کردند و از ایشان سوال کردند که چرا ایشان عبا ندارد و ایشان در جواب فرمودندکه وقتی من هم عبا دارم و هم قبا و می بینم که یک فقیری دارد از سرما می لرزد باید یکی را به آن فقیر دهم.

وی اظهارداشت: شهید آیت الله سعیدی در تهران بر روی منبر بودند که وسط صحبت یکی از بزرگان وارد مسجد شدند و ایشان به محض ورود آن بزرگ از منبر پایین آمدند و گفتند: مردم این فرد از من شایسته تر است و اینگونه رفتارها نشان می دهد که این شهید جوهر داشتند و همه ما نیز باید اینگونه بوده و دنبال قیافه گرفتن و پزدادن نباشیم.

رییس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به پخش شدن شایعه فوت ایشان در شبکه های مجازی و تماس های مکرر مردم خاطرنشان کرد: شرمنده محبت مردم هستم زیرا بسیار ابراز محبت کرده اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اینجانب نه سیاسی هستم و نه اقتصادی و این ابراز علاقه مردم به اینجانب به دلیل پاکی فطرت مردم می باشد.

حجت‌الاسلام قرائتی، دو ماه پیش در بیمارستان خاتم الانبیا بستری بود که پس از عمل جراحی و بازیافتن سلامتی، از این بیمارستان مرخص شد.

