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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

آخرین وضعیت امدادرسانی به حادثه دیدگان تشریح شد؛

افزایش مصدومان حادثه اتوبوس بیرجند-مشهد/تناقض در آمار کشته ها

افزایش مصدومان حادثه اتوبوس بیرجند-مشهد/تناقض در آمار کشته ها

بیرجند- رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بر اثر واژگونی اتوبوس محور بیرجند- مشهد، چهار نفر کشته و ۲۵ نفر مصدوم شدند.

شهرام طاهر زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اظهار کرد: واژگونی اتوبوس مسافربری بیرجند - مشهد ۲۵ مصدوم و چهار کشته برجای گذاشته است.

وی ادامه داد: متاسفانه بر اثر این حادثه ناگوار یک خانم و سه نفر آقا جان خود را از دست داده اند.

طاهر زاده بیان کرد: همچنین ۲۵ نفر برای عملیات درمانی به بیمارستان شهید کامیاب مشهد منتقل و تحت درمان قرار گرفته اند.

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: خوشبختانه حال عمومی این افراد رضایت بخش بوده و طی امروز و فردا مرخص می شوند.

وی اظهار کرد: از همکاری اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵، راه و ترابری، آتش نشانی و هلال احمر برای امداد رسانی به آسیب دیدگان این حادثه تشکر می کنم.

 در حالی رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد آمار کشته ها را چهار نفر ذکر کرده است که سید محمد رجایی سرپرست ایستگاه ۹ شهدای آتش نشانی مشهد  این آمار را پنج نفر اعلام کرده است و گفته است: در این حادثه یک زن و چهار مرد به دلیل شدت جراحات در صحنه جان باختند.

کد مطلب 3910302

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