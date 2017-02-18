افزایش مصدومان حادثه اتوبوس بیرجند-مشهد/تناقض در آمار کشته ها

شهرام طاهر زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اظهار کرد: واژگونی اتوبوس مسافربری بیرجند - مشهد ۲۵ مصدوم و چهار کشته برجای گذاشته است.

وی ادامه داد: متاسفانه بر اثر این حادثه ناگوار یک خانم و سه نفر آقا جان خود را از دست داده اند.

طاهر زاده بیان کرد: همچنین ۲۵ نفر برای عملیات درمانی به بیمارستان شهید کامیاب مشهد منتقل و تحت درمان قرار گرفته اند.

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: خوشبختانه حال عمومی این افراد رضایت بخش بوده و طی امروز و فردا مرخص می شوند.

وی اظهار کرد: از همکاری اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵، راه و ترابری، آتش نشانی و هلال احمر برای امداد رسانی به آسیب دیدگان این حادثه تشکر می کنم.

در حالی رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد آمار کشته ها را چهار نفر ذکر کرده است که سید محمد رجایی سرپرست ایستگاه ۹ شهدای آتش نشانی مشهد این آمار را پنج نفر اعلام کرده است و گفته است: در این حادثه یک زن و چهار مرد به دلیل شدت جراحات در صحنه جان باختند.