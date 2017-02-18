بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از یک برنامه کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصر الله پژمان فر رییس کمیسیون فرهنگی و نماینده مشهد و کلات، حجت الاسلام احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی از حوزه ملایر و اصغر مسعودی عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم نیریز و استهبان طی بازدیدی از پشت صحنه مجموعه «محله گل و بلبل» ضمن تقدیر و قدردانی از دست اندرکاران این برنامه بر لزوم برنامه سازی در حوزه آشنایی هر چه بیشتر کودکان و خانواده ها با فضای مجازی تاکید کردند.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و هیات همراه ضمن بازدید از پشت صحنه این برنامه در جلسه ای با حضور مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو و تهیه کننده و کارگردان برنامه به ارائه نکاتی جهت پیشبرد، اثرگذاری و روند رو به رشد هر چه بیشتر برنامه اشاره کردند و در ادامه از نزدیک شاهد ضبط یک پلان کوتاه از برنامه بودند.



حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان فر در گفتگویی بیان کرد: متاسفانه ظرفیت ها و اعتبارات بالا را در حوزه آموزش مفاهیم و ارزش ها به سنین بالاتر اختصاص داده ایم. امروز باید سرمایه گذاری را در حوزه کودکان انجام دهیم و فضای مجازی که به نظرم یک فضای واقعی است یکی از نیازهای آموزشی ماست.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه ضمن تقدیر از عوامل مجموعه «محله گل و بلبل ۲» تصریح کرد: این برنامه یکی از گمشده های ما در فضای فرهنگی کشور بود و از این رو به مشارکت کنندگان و دست اندرکاران برنامه تبریک می گوییم.

حجت الاسلام احد آزادیخواه نیز در سخنانی گفت: یکی از راه های موثر برای آشناسازی کودکان و نوجوان با فرهنگ فضای مجازی از دریچه هنر است و «محله گل و بلبل۲» یکی از شاخص ترین برنامه ها در این زمینه است.

اصغر مسعودی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستورات اسلامی دین ما همانگونه که پیامبر اکرم (ص) و ائمه نیز بر آن تاکید داشته اند بر تربیت صحیح کودک استوار است. قطعا بسیاری از مفاهیم و واژه ها از خلال برنامه هایی مثل «محله گل و بلبل» به میان جامعه و خانواده ها برده می شود. الحمدالله پخش حدود ۳۰ برنامه از فصل دوم «محله گل و بلبل» تاثیر مثبت خود را بر قشر کودک و نوجوان داشته است.