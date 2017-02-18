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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از یک برنامه کودک

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از یک برنامه کودک

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور در استودیوی ضبط فصل دوم مجموعه «محله گل و بلبل» از عوامل این برنامه تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصر الله پژمان فر رییس کمیسیون فرهنگی و نماینده مشهد و کلات، حجت الاسلام احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی از حوزه ملایر و اصغر مسعودی عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم نیریز و استهبان طی بازدیدی از پشت صحنه مجموعه «محله گل و بلبل» ضمن تقدیر و قدردانی از دست اندرکاران این برنامه بر لزوم برنامه سازی در حوزه آشنایی هر چه بیشتر کودکان و خانواده ها با فضای مجازی تاکید کردند.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و هیات همراه ضمن بازدید از پشت صحنه این برنامه در جلسه ای با حضور مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو و تهیه کننده و کارگردان برنامه به ارائه نکاتی جهت پیشبرد، اثرگذاری و روند رو به رشد هر چه بیشتر برنامه اشاره کردند و در ادامه از نزدیک شاهد ضبط یک پلان کوتاه از برنامه بودند.

حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان فر در گفتگویی بیان کرد: متاسفانه ظرفیت ها و اعتبارات بالا را در حوزه آموزش مفاهیم و ارزش ها به سنین بالاتر اختصاص داده ایم. امروز باید سرمایه گذاری را در حوزه کودکان انجام دهیم و فضای مجازی که به نظرم یک فضای واقعی است یکی از نیازهای آموزشی ماست.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه ضمن تقدیر از عوامل مجموعه «محله گل و بلبل ۲» تصریح کرد: این برنامه یکی از گمشده های ما در فضای فرهنگی کشور بود و از این رو به مشارکت کنندگان و دست اندرکاران برنامه تبریک می گوییم.

حجت الاسلام احد آزادیخواه نیز در سخنانی گفت: یکی از راه های موثر برای آشناسازی کودکان و نوجوان با فرهنگ فضای مجازی از دریچه هنر است و «محله گل و بلبل۲» یکی از شاخص ترین برنامه ها در این زمینه است.

اصغر مسعودی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستورات اسلامی دین ما همانگونه که پیامبر اکرم (ص) و ائمه نیز بر آن تاکید داشته اند بر تربیت صحیح کودک استوار است. قطعا بسیاری از مفاهیم و واژه ها از خلال برنامه هایی مثل «محله گل و بلبل» به میان جامعه و خانواده ها برده می شود. الحمدالله پخش حدود ۳۰ برنامه از فصل دوم «محله گل و بلبل» تاثیر مثبت خود را بر قشر کودک و نوجوان داشته است.

کد مطلب 3910366

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    نظرات

    • سید جلال IR ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام، برای مملکتمان خوب است، والسلام

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