«گلچهره» در جشنواره ای در پرتغال به نمایش در می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «گلچهره» به کارگردانی و تهیه کنندگی وحید موساییان در جشنواره «فیلم‌هایی درباره هنر» به نمایش در می‌آید.

«گلچهره» پیش از این با پخش بین‌المللی بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره‌هایی چون فیلم و هنر خاورمیانه فنلاند، باتومی، جیپور و زنگبار حضور پیدا کرده است.

این فیلم تاکنون توانسته جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیلم و هنر خاورمیانه هلسینکی، کشتی طلایی بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی فیلم زنگبار، رمی پلاتینی برای بهترین فیلم خارجی جشنواره بین‌المللی فیلم هیوستون، بهترین فیلم بخش فوروم جشنواره بین‌المللی فیلم کلکته، رز قرمز بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی فیلم جیپور، بهترین فیلمبرداری جشنواره فیلم بوستون، جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی فیلم باتومی، بهترین فیلمنامه بخش بین‌الملل جشنواره بین‌المللی فیلم کیش، بهترین بازیگر زن جشنواره بین‌المللی فیلم کیش، بهترین بازیگر مرد جشنواره بین‌المللی فیلم کیش، جایزه حکیم ابوالقاسم فردوسی جشنواره بین‌المللی فیلم کیش و بهترین فیلم بین الادیان در بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر از آن خود کند.

در فیلم «گلچهره» بازیگرانی چون مسعود رایگان، لادن مستوفی، هدایت هاشمی، افشین هاشمی، حسین محب اهری نقش آفرینی کرده اند.

داستان فیلم درباره شخصی به نام اشرف خان صاحب سینمای کابل است که پس از سقوط دولت کمونیستی نجیب‌الله و تسلط مجاهدان بر کابل می‌خواهد سینمایش را بازسازی کند، اما یکپارچگی دولت دیری نمی‌پاید و جنگ‌های داخلی بار دیگر از خرابه‌های کابل سر برمی‌آورد و این جنگ به فیلمخانه ملی افغانستان نیز راه می‌یابد، جایی که تاریخ تصویری یک ملت در آن نهفته است.



جشنواره «فیلم‌هایی درباره هنر» از ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند برابر با ۱۶ تا ۱۹ فوریه در شهر لیسبون کشور پرتغال برگزار می‌شود.