"گلچهره" نامزد دریافت جایزه Remi شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گلچهره از آثار موفق سینمای ایران در عرصه بین‌الملل به شمار می‌رود که پیشتر در جشنواره‌های ‌متعددی حضور داشته و جوایزی از جمله جایزه بین‌الادیان جشنواره فیلم فجر، جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کیش، جایزه بزرگ جشنواره باتومی گرجستان و جایزه "رز قرمز" جشنواره جیپور هند را برای سینمای ایرا ن به ارمغان آورده است.

آخرین ساخته وحید موسائیان که در آن مسعود رایگان، لادن مستوفی، هدایت هاشمی، افشین هاشمی و حسین محب اهری نقش آفرینی می‌کنند همزمان با این جشنواره، در بخش اصلی دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوستون نیز روی پرده می‌رود.

فیلم سینمایی گلچهره روایتگر داستان اشرف خان صاحب سینمای کابل است که پس سقوط دولت کمونیستی نجیب‌الله و تسلط مجاهدین بر کابل می‌خواهد سینمایش را بازسازی کند اما یکپارچگی دولت دیری نمی‌پاید و جنگ های داخلی بار دیگر از خرابه‌های کابل سر برمی آورد و این جنگ به فیلمخانه ملی افغانستان نیز راه می‌یابد، جایی که تاریخ تصویری یک ملت در آن نهفته است.

چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم هوستن از 25 فروردین تا 4 اردیبهشت ماه (13 تا 22 آوریل) سال آینده در ایالت تگزاس آمریکا برگزار می‌شود.



