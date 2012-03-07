به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جشنواره فیلم حسنات که در استان اصفهان در حال برگزاری است، ظهر چهارشنبه در سالن سوره حوزه هنری اصفهان اکران فیلم سینمایی "گلچهره" به کارگردانی وحید موسائیان با حضور جمشید ارجمند و محمدرضا عرب در حالی مورد نقد و بررسی قرار گرفت که جمعی از علاقمندان و همینطور چهره های شاخص سینمایی چون جهانبخش سلطانی و ملکه رنجبر در سالن حضور داشتند.

این فیلم آخرین ساخته سینمایی موسائیان است که در سال 1389 در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

موسائیان پس از پخش فیلم از چگونگی ساخت آن و شکل‌گیری ایده ابتدایی آن تا ساخته شدن فیلم در شهرک سینمایی که در بیرجند احداث شده بود صحبت کرد و فیلم را به استاد" علی حاتمی" تقدیم کرد و این را یک ادای دین نسبت به هویت ملی و سینما دانست.

این فیلم حاصل زحمات و در نتیجه پژوهش‌های بسیاری پیرامون موضوع ساخته شده است و توانسته است چندین جایزه بین المللی را برای ایران به ارمغان بیاورد.

وحید موسائیان پیش از این مستند موفق "سرزمین گمشده" را ساخته بود.مسعود رایگان،لادن مستوفی و هدایت هاشمی از بازیگران فیلم گلچهره هستند.

موفقیت‌های فیلم گلچهره:

جایزه بهترین فیلم بین الادیان در بخش بین المللی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر (1389)

- تدوین از بیست ونهمین جشنواره فیلم فجر (1389)

-نامزد بهترین بازیگر نقش اول زن از بیست ونهمین جشنواره فیلم فجر( 1389)

-نامزد بهترین بازیگر مکمل مرد از بیست ونهمین جشنواره فیلم فجر (1389)

-جایزه بهترین فیلمنامه در بخش بین الملل اولین جشنواره بین المللی فیلم کیش (1390)

از اولین جشنواره بین المللی فیلم کیش (1390)

-جایزه بهترین بازیگر مرد از اولین جشنواره بین المللی فیلم کیش (1390)

-جایزه حکیم ابوالقاسم فردوسی از اولین جشنواره بین المللی فیلم کیش (1390)

-نامزد بهترین فیلمنامه در بخش سینمای ایران اولین جشنواره بین المللی فیلم کیش (1390)

-جایزه بهترین بازیگر زن از پانزدهمین جشن سینمای ایران (1390)

-نامزد بهترین موسیقی از پانزدهمین جشن سینمای ایران (1390)

-نامزد بهترین طراحی صحنه و لباس از پانزدهمین جشن سینمای ایران (1390)

-جایزه بزرگ جشنواره باتومی گرجستان (2011)

-منتخب چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم گوا ، هندوستان (2011)

