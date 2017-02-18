اعلام جزئیات نمایش فیلم های دیده نشده شهید ثالث در سینماتک

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نشست مروری بر آثار آلمانی سهراب شهید ثالث با عنوان «نوستالژی برای جای دیگر» صبح امروز ۳۰ بهمن ماه با حضور یوز توس کمپر رایزن فرهنگی آلمان در ایران، رضا حائری کیوریتور و امیرحسین سیادت مسئول سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در محل این موزه برگزار شد.

امیرحسین سیادت در ابتدای نشست با اشاره به چگونگی برپایی این هفته فیلم گفت: این برنامه یکی از دغدغه های ما در سینماتک از ابتدای برنامه ریزی های جدید برای سینماتک بود. سینماتک از ابتدا فضا را برای تماشاگری که سینما را به طور ویژه دنبال می کند مهیا کرده است. این مجموعه به دنبال سینمایی است که از نظر تاریخی ارزش دارد ولی در دسترس نیست. سینمای سهراب شهید ثالث سینمای مهجور است اما یکی از کلیدی ترین چهره های تاریخ سینمای ماست. بین سینماگران ایرانی او یکی از ضد جریان ترین سینماگران بود که تنها با ساخت دو فیلم «طبیعت بی جان» و «یک اتفاق ساده» که ذره ای شباهت با سینمای پیرامونش نداشت توانست در تاریخ سینمای ایران جایگاه پیدا کند.

وی ادامه داد: ما سهراب شهید ثالث را بیشتر به اعتبار این دو فیلمش می شناسیم در حالیکه او ۱۳ فیلم بلند در آلمان ساخته است. سال ها درباره این آثار خوانده ایم اما به ندرت این فیلم ها در ایران در دسترس است و یا نسخه بی کیفیتی از آن در دسترس است. زبان فیلم ها آلمانی است و آن تعدادی هم که در دسترس است بدون زیرنویس است. در واقع این خلاء جدی ماست که یکی از متفاوت ترین سینماگران مان را به واسطه تنها دو فیلم بلندش در ایران بشناسیم. برای شناخت این فیلمساز این هفته فیلم را برگزار می کنیم که البته پیدا کردن فیلم های شهید ثالث در آلمان یک پروسه بیش از یک سال و نیم بود.

وی در توضیح سختی های دسترسی به این فیلم ها بیان کرد: ما نامه نگاری های بسیاری با موزه های آلمان انجام دادیم. حتی موزه مونیخ به ما پیام داد پیش از شما خیلی ها دنبال این فیلم ها بودند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند. خوشبختانه با همکاری بخش فرهنگی سفارت آلمان در ایران و با دقت و پشتکار آقای حائری توانستیم ۹ فیلم آلمانی این فیلمساز را با کیفیت خوب در اختیار بگیریم و با زیرنویس فارسی و ترجمه قابل قبول برای علاقه مندان نمایش دهیم.

در ادامه نشست یوزتوس کمپر درباره همکاری سفارت آلمان در برگزاری این هفته فیلم گفت: ما تلاش بسیاری کردیم تا تک تک کارها بتواند مشکل حقوقی اش برای نمایش در ایران را حل کند. برای ما نیز این نمایش فیلم ها بسیار مهم است چرا که زندگینامه سهراب شهید ثالث بسیار خاص است. نمونه ای شبیه او را در رابطه بین دو کشور ایران و آلمان پیدا نمی کنید. او هم در ایران و هم در آلمان فرد تاثیرگذاری بود. گرچه در آلمان مردم عادی او را نمی شناسند ولی سینما دوستان او را می شناسند. او بخشی از تاریخ هر دو کشور است.

وی ادامه داد: جالب است به شما بگویم در آلمان نیز یک کشف دوباره ای درباره این فیلمساز در حال شکل گیری است. سال گذشته میلادی در برلین یک بازنگری روی آثار شهید ثالث صورت گرفت. حتی برنامه گردان آن برنامه یک کتابی درباره این فیلمساز نوشته که به زودی منتشر می شود و او در ایران حضور خواهد داشت و درباره این فیلمها صحبت خواهد کرد.

کمپر با اشاره به حضور ویوین بوخرن در ایران و سخنرانی درباره شهید ثالث گفت: ما همه تلاشمان را کردیم تا این برنامه در ایران برگزار شود و از این اتفاق خرسندیم.

در ادامه نشست حائری با اشاره به این نکته که این هفته فیلم دوشنبه دوم اسفند ساعت ۱۷ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود و فیلم «نظم» به عنوان فیلم افتتاحیه نمایش داده می شود اعلام کرد که این برنامه تا ۱۱ اسفند ادامه دارد و هر روز فیلم های سهراب شهید ثالث در دو سانس ۱۶ و ۱۸:۳۰ اکران خواهد شد.

حائری در این نشست بیان کرد: من یک فیلمساز مستند هستم و دلم می خواست درباره سهراب شهید ثالث فیلمی بسازم. وقتی جستجو کردم دیدم در آلمان رد این فیلمساز بسیار کم پیدا می شود. برایم عجیب بود در ادبیات تاریخ سینمای آلمان نمی شد به راحتی ردی از او پیدا کرد. پس از آن شروع کردم به جستجو در اسناد و فیلم ها. باز هم به سختی می شد چیزی درباره این فیلمساز پیدا کرد در حالیکه او دو دهه در آلمان کار کرده بود و آلمان کشوری است که دارای آرشیوی غنی است. اما این فیلمساز در بخش آرشیو زنده آلمان حضور ندارد و در بخش آرشیو خاموش آن است.

وی ادامه داد: به تنهایی نمی توانستم به فیلم های او دست پیدا کنم. هم سینما تک موزه هنرهای معاصر از طرح من استقبال کرد و هم سفارت آلمان نهایت همکاری را داشت. یکی دیگر از شانس هایمان این بوده که شبکه zdf که بخشی از فیلم های شهید ثالث را تهیه کرده بود به ما سریع جواب داد.

به گفته وی در این هفته فیلم فیلم های «گل سرخی برای آفریقا»، « وقت بلوغ»، «درخت بید»، «گیرنده ناشناس»، «آخرین تعطیلات گرابر»، «نظم»، «فرزند خوانده ویرانگر»، «تعطیلات طولانی» و مستندی درباره چخوف به نام «چخوف یک زندگی» به نمایش در می آید.

وی درباره فیلم های دیگر او که به نمایش در نخواهد آمد نیز بیان کرد: فیلم «یوتوپیا» ممیزی زیادی داشت برای همین از نمایش آن منصرف شدیم. هنوز امیدواریم مشکل حق اکران «خاطرات یک عاشق» حل شود به اکران ما برسد. فیلم «در غربت» تنها فیلم آلمانی شهید ثالث است که در فیلمخانه ملی موجود است و به خاطر بازیگر آن امکان پخش این فیلم وجود ندارد.

حائری همچنین گفت: شهید ثالث پروژه هایی دارد که خودش نامش را از آن ها حذف کرده است مانند مستندی که درباره بچه های کابل ساخته و پیش از جنگ ویرانگر در افغانستان آن را ساخت. مستندهای دیگری هم دارد که امیدواریم در یک فرصت دیگر آن ها را نمایش دهیم.

کمپر در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه چرا فیلم های شهید ثالث در آلمان تا این اندازه مهجور مانده گفت: یک دلیلش به این باز می گردد که این فیلم ها در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی ساخته شده اند. دومین دلیل سبک فیلم ها و محتوای آن هاست که خیلی ساده نیستند و فیلم های عامه پسندی نبودند. اما امروز هم یک نقطه عطفی درباره این فیلمساز است که دوباره دارد فیلم های او بازنگری می شود. نکته این است که واقعا پیدا کردن تک تک فیلم های او و پرداختن حقوق قانونی اش سخت بود.

سیادت نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه آیا پرداخت حقوق به تهیه کنندگان فیلم های شهید ثالث از طرف موزه هنرهای معاصر تهران پرداخته شده یا به شکل رایگان در اختیار موزه قرار گرفته است و اینکه آیا این حقوق برای چند اکران محدود است یا نه نیز بیان کرد: همه هزینه ها را سفارت آلمان به عهده گرفت و موزه هزینه ای در این مورد پرداخت نکرده است. این حقوق هم برای نمایش محدود در دو سانس است.

وی ادامه داد: من علاقه مند هستم اینجا موضوعی را مطرح کنم. ما در این دو سانس با ظرفیت محدود سالن سینما تک نهایتا بتوانیم پذیرای ۵۰۰ نفر باشیم. فکر می کنم حالا که راه مذاکره باز شده است مسئولین سینمای اکران و خصوصا مسئولین سینما هنر و تجربه که دنبال این نوع سینما هستند می توانند اقدام کنند و کپی رایت این فیلم ها را تهیه کنند تا بتوان در شکل وسیع تری این فیلم ها را در آینده نمایش داد.

حائری نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تصویری که از شهید ثالث مخاطب پس از دیدن فیلم های آلمانی این فیلمساز به دست خواهد آورد نیز بیان کرد: ما در این سالها تصمیم گرفته بودیم بخش آلمانی سینمای شهید ثالث را نادیده بگیریم. اما این امکان پذیر نیست. نکته ای که درباره این هنرمند وجود دارد این است که او شاید تنها فیلمسازی باشد که وقتی از زبان مادری اش جدا می شود توانسته در سینما به حیات هنری خود ادامه دهد. اتفاقا هم فیلم هایی در فرهنگ آلمانی و به زبان آلمانی ساخته است و نه فیلمهایی درباره مهاجرت یا درباره نستالژی های مهاجرین. فیلم های او به شدت آلمانی هستند و حتی مترجم فیلم ها بیان می کرد در سطح زبان هم فیلم هایی با قدرت ساخته به طوری که ترجمه دیالوگ ها به زبان های دیگر بسیار سخت است.

وی گفت: او بیشتر آثارش را خودش تالیف می کرد اما در برخی موارد با نویسنده های آلمانی مشارکت داشته و برخی کارهایش اقتباسی از نوشته های آن هاست.

هفته فیلم مروری بر فیلمهای سهراب شهید ثالث از ۲ تا ۱۱ اسفند ماه در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران در دو سانس اکران می شود و دیدن فیلم ها برای عموم رایگان است اما با توجه به ظرفیت محدود سالن نمایش نام نویسی برای دیدن فیلم ها الزامی است.