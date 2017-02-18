۱۳۷ میلیون دلار کالا از گمرکات قم صادر شد/ تشکیل ۱۱۲ پرونده قاچاق

احمد هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به واردات و صادرات استان قم طی ۱۰ ماهه گذشته سال از گمرکات استان قم اشاره کرد و گفت: کمرگ سلفچگان، گمرک استان قم و گمرک امانات پستی از جمله گمرکات این استان هستند که واردات و صادرات محصول از این سه محل انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه طی ۱۰ ماهه گذشته حدود ۱۳۷ میلیون دلار کالا از گمرکات استان قم صادر شده است، ابراز کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است.

۴۴۲ میلیون دلار کالا وارد شد

مدیرکل گمرک استان قم بیان کرد: در مدت ذکر شده ۴۴۲ میلیون دلار از مبادی ورودی استان قم ترخیص شده که این رقم هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از مواد اولیه واحدهای تولیدی استان قم وارد می‌شود، ابراز کرد: قطعات موتورسیکلت، قطعات پکیج دیواری و قطعات لوازم خانگی از مهمترین اقلامی هستند که از خارج کشور وارد می‌شوند.

هاشم زاده در ادامه ابراز داشت: گمرک استان قم اختصاصی واردات مشتقات نفتی است و کمرگ سلفچگان هم اختصاصی واردات خودرو در کشور است.

وی به مبحث قاچاق اشاره کرد و گفت: عمده قاچاق کالا از مبادی غیر مجاز و غیرقانونی وارد می‌شود و در مبادی رسمی به ندرت چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.

مدیرکل گمرک استان قم با اشاره به اقداماتی که در گمرک و مبادی ورودی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق انجام می‌شود، اظهار داشت: بیش اظهاری، کم اظهاری استفاده از مجوزهای جعلی و غیرقانونی و استفاده از فیش‌های بانکی جعلی از جمله روش‌هایی است که در مبادی رسمی برای ورود کالای غیر مجاز از آن استفاده می‌کنند.

وی به بحث مکانیزه کردن فرآیند تشریفات گمرکی که در قم به عنوان دومین گمرک اجرا شد اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح امکان جعل کردن فیش بانکی وجود ندارد که این امر از ورود بسیاری از کالاهای غیر مجاز جلوگیری میکند.

ورود هزار و ۵۸۳ بسته پستی

هاشم زاده درباره مرسولات پستی هم گفت: طی ۱۰ ماه سال جاری هزار و ۵۸۳ بسته پستی از کشورهای آمریکا، استرالیا و امارات و ... وارد و تعداد پنج هزار و ۲۹۴بسته هم به عنوان مطبوعات و مرسولات به خارج از کشور ارسال شده است.

وی بیان کرد: در این مدت ۱۱۲ پرونده قضایی قاچاق به ارزش بالغ بر ۷۱ میلیارد ریال در گمرک تشکیل شده است که از حیث ارزش کالا ۱۱ درصد رشد داشته ولی از لحاظ تعداد کالا ۳۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرک استان قم ادامه داد:‌ گرچه گمرک سلفچگان اختصاصی واردات خودرو است اما طی سال‌های اخیر خودروی لوکس بالای ۲۵۰۰ سی سی وارد نشده است.