هشدار نسبت به تبعات سیاست زدگی در انتخابات شوراها

محمد محمودی شاه نشین در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دوست نداریم انتخابات شوراها سیاست زده شود گفت: اصل ۱۰۰ قانون اساسی می گوید شوراها می توانند در همه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر ورود کنند، در این اصل نامی از امور سیاسی برده نشده است.

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتخابات شوراها نباید سیاست زده شود، مردم باید توجه داشته باشند که افرادی را انتخاب کنند که یکی از تخصص های موبوط به مدیریت شهری را داشته باشند و دارای تخصص در حوزه های شهرسازی ، مباحث زیست محیطی و ترافیک بوده و در عرصه فرهنگی صاحب نظر باشند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا تصریح کرد: اگر فضای شوراها انتخابات شوراها سیاسی شود مردم ضرر می کنند، در هر دوره ای شوراها بیشتر سیاسی بود مردم بیشتر ضرر کردند.

محمودی در خصوص تمهیدات ویژه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای جلوگیری از بروز تخلفات گفت: در این دوره برای اولین بار در کنار هیات نظارت بر انتخابات شوراها، بازرسی ها را قوت داده ایم، در همه استان ها بازرس خواهیم داشت، در دوره های قبل فقط در مرکز بازرس وجود داشت تا شکایات را بررسی کنند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا ادامه داد: در هر استان اگر یک طیف سیاسی بیشترین تعداد را در هیات نظارت داشته باشد از طیف سیاسی مقابل بازرسان را قرار می دهیم تا ان شا الله انتخابات سالمی برگزار شود.