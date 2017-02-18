به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: ۵۰ روستا در شهرستانهای بندرعباس، حاجیآباد، خمیر، بستک و پارسیان به دلیل بارندگیها با قطعی آب مواجه شدند.
وی در ادامه بیان کرد: پس از فروکش کردن بارندگیها در نقاط مختلف استان اکیپهای تعمیرات مشکلات قطعی آب بیش از ۳۰ روستا را رفع کردهاند.
این مقام مسئول با اشاره به رفع مشکلات قطعی آب در دیگر روستاهای استان اظهار کرد: اکیپهای تعمیرات همچنان در حال رفع قطعیها در روستای استان هستند که تلاش می شود به زودی و در کوتاه ترین زمان ممکن تمامی روستاهایی که با مشکل مواجه هستند مشکلشان رفع شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان خاطرنشان کرد: شرایط اقلیمی، خشکسالی های طولانی مدت دو دهه اخیر همچنین برداشت بی رویه سفره های زیر زمینی استان را با مشکلات جدی کمی و کیفی مواجه کرده است.
حمزه پور با اشاره به تداوم بارش های مناسب و تر سالی ها نقش موثری در کاهش بحران کم آبی خواهد داشت اظهار کرد:طبق اطلاعات و آمار سازممان هواشناسی استان سامانه بارشی اخیر بیشترین حجم بارندگی در شهرستان بستک با ۲۰۳ میلی متر، حاجی آباد ۲۰۳ میلی متر و پارسیان ۱۸۸ میلی متر بوده است.
نظر شما