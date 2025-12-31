خسارت دو هزار میلیاردی سیل به تاسیسات آب و فاضلاب هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزهپور، با اشاره به شرایط خاص آبی استان اظهار کرد: هرمزگان طی دو دهه گذشته با خشکسالی شدید مواجه بوده و این وضعیت در چهار سال اخیر به اوج خود رسیده بود، بهگونهای که در دو سال گذشته ذخایر سدهای استقلال میناب، سرنی و نیان تقریباً به صفر رسید و برداشت آبی از آنها ممکن نبود.
وی افزود: با تلاش شبانهروزی همکاران و استفاده از تمام ظرفیتهای ممکن از جمله حفر و اجاره چاهها، توسعه و افزایش ظرفیت آبشیرینکنها، توانستیم تابستان ۱۴۰۴ را بدون بحران جدی آب پشت سر بگذاریم.
مدیرعامل آبفای هرمزگان با اشاره به بارشهای اخیر گفت: میانگین بارندگی استان در اواخر آذرماه به حدود ۱۶۶ میلیمتر رسید که رکوردی بیسابقه در ۳۰ سال اخیر محسوب میشود و موجب خوشحالی مردم، بهویژه کشاورزان شد؛ چرا که بسیاری از قنوات و منابع زیرزمینی ترمیم شدهاند.
حمزهپور خاطرنشان کرد: شدت بارشها در برخی مناطق بهگونهای بود که در مدت سه تا چهار ساعت بیش از ۱۸۰ میلیمتر بارندگی ثبت شد که همین موضوع خساراتی به تأسیسات آب و فاضلاب وارد کرد، از جمله آسیب به خطوط انتقال و شبکه فاضلاب بندرعباس؛ برآورد اولیه نشان میدهد بالغ بر دو همت خسارت به این تأسیسات وارد شده است.
وی ادامه داد: اکیپهای عملیاتی آبفا پیش از بارش و حین بارش در آمادهباش کامل بودند و در کوتاهترین زمان ممکن قطعیهای ایجادشده را برطرف کردند، بهطوری که هماکنون هیچگونه قطعی آب در سطح استان وجود ندارد.
مدیرعامل آبفای هرمزگان با اشاره به پیگیری تأمین اعتبارات جبران خسارت گفت: با حمایت استاندار و حضور کارشناسان ستاد بحران و وزارت کشور، ارزیابیها انجام شده و امیدواریم اعتبارات لازم در دولت مصوب و ابلاغ شود تا بازسازی تأسیسات بهصورت پایدار انجام گیرد.
وی همچنین از برنامهریزی برای اجرای کنتورهای هوشمند طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: نصب این کنتورها بهصورت پایلوت برای تعدادی از مشترکان در دستور کار قرار گرفته و در صورت موفقیت، طی سال آینده بهتدریج در سطح استان توسعه خواهد یافت.
حمزهپور در پایان تأکید کرد: با وجود بارشهای اخیر، بهدلیل افت شدید سفرههای زیرزمینی طی سالهای گذشته، همچنان مدیریت مصرف آب ضروری است و انتظار داریم مردم استان همانگونه که در دوران خشکسالی همراهی کردند، در مصرف بهینه آب شرب و کشاورزی نیز همکاری خود را ادامه دهند.
