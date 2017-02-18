به گزارش خبرنگار مهر، بدهی های خارجی باشگاه‌های لیگ برتری این روزها بیشترین دردسر را برای فوتبال ایران ایجاد کرده و احکام کسر امتیاز و ممانعت از نقل و انتقالات فوتبال ایران را از لیگ برتر تا لیگ‌های دسته دو در می‌نوردد.

در همین رابطه فدراسیون تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از افزایش بدهکاری باشگاه‌های بدهکار، از خرید بازیکن و مربی خارجی توسط این باشگاه ها جلوگیری به عمل آورد.

علیرضا اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال با تایید این خبر در نشست خبری بعد از ظهر امروزش چنین توضیح داد: از آنجایی که نمی‌توانیم در نقل و انتقال و خرید و فروش بازیکن دخالت کنیم، تا زمانی که باشگاه ها پرونده باز در فیفا و ای.اف.سی و سایر نهادهای بین الملللی داشته باشند مجوز جذب بازیکن و مربی خارجی را به آنها نمی‌دهیم.