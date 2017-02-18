بارش برف در جاده های ۶ استان/ تلاش برای بازگشایی محورهای مسدود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی اظهارداشت: اکثر محورهای استان های اصفهان، خراسان رضوی، سمنان(محورهای سرخه - گرمسار و گرمسار - تهران)، گلستان(محدوده جنگل گلستان)، گیلان (محور رودسر - کلاچای ) و شرق استان تهران (محور فیروزکوه) بارش برف گزارش شده است.

وی افزود: در اکثر محورهای استان سیستان بلوچستان بارش باران گزارش شده است. همچنین در اکثر محورهای استان آذربایجان شرقی ،اردبیل(محور خلخال -اسالم)،سمنان(محور شاهرود-آزادشهر)، زنجان(محور زنجان -طارم)، گلستان(محورهای توسکستان و جنگل گلستان)خراسان رضوی(محور چناران-قوچان)چهارمحال و بختیاری(محور کوهرنگ-مسجد سلیمان محدوده گردنه چری) کولاک و یخ زدگی و تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

رحمانی با اشاره به وضعیت راه های مواصلاتی شرق استان تهران، گفت: در استان مازندران (محور فیروزکوه محدوده گدوک) مه گرفتگی و کاهش دید واکثر محورهای استان خوزستان وسیستان و بلوچستان (محور بم -زاهدان) گردو خاک و کاهش دید گزارش شده است.محورهای استان اردبیل محور: اردبیل - سرچم، کرمانشاه محور:روانسر - جوانرود،کرمان محور: فهرج - زاهدان ،زنجان محور زنجان - طارم و محور درگز - قوچان در استان خراسان رضوی بازگشایی شد.

وی ادامه داد: محورهای استان راسان رضوی محور: تایباد - تربت جام به علت سیل و آب گرفتگی معابر، سیستان و بلوچستان محور زاهدان - بم به علت گرد و غبار و طوفان شن مسدود شد. سایر محورهای موصلاتی کشور جوی آرام و ترافیکی روان دارند.

رحمانی در ادامه با توصیه به رانندگان برای پرهیز از مسافرت های غیر ضروری در مسیر های برف گیر، گفت: مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن ۱۲۰و ۸۸۲۵۵۵۵۵ (ده خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.