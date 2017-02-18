به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، شاپور محمدی با اشاره به اینکه اختیار معامله یکی از ابزارهای پوشش ریسک محسوب می شود، اظهار داشت: اختیار معامله، قراردادی است که به دارنده آن، اجازه می دهد که یک سهام معین یا دارایی دیگری مانند سهام را در مدت مشخص، به قیمت معینی خریداری کند یا بفروشد.

وی ادامه داد: مطالعات مربوط به راه اندازی این ابزار در سال های قبل پیگیری و بررسی شده بود؛ اما در ۶ ماهه گذشته به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و راه اندازی شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امروزه اختیار خرید و فروش سه نماد سهام شرکت فولاد مبارکه، ملی مس و ایران خودرو را داریم؛ البته این نمادها تا یک ماه آینده به ۱۰ نماد افزایش می یابد. خوشبختانه معاملات قرارداد سکه در بورس کالا راه اندازی شده و رونق گرفته است و امیدواریم این ابزار روی دیگر کالاها گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به تنوع اختیار خرید و فروش ادامه داد: معروف‌ترین این ابزار، الگوی اروپایی و امریکایی است که اکنون اختیار اروپایی در ایران مبنا قرار گرفته است و بر این اساس، اختیار فروش نیز در ماه‌های آینده شکل خواهد گرفت؛ این در حالی است که شفافیت و کارایی برای بازار سرمایه و اهرم کردن و سودآوری هم برای سرمایه گذار مهم است؛ همچنین این ابزار، فرصت مهمی برای صندوق های سرمایه گذاری است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نتایج اجرای معاملات اختیار خرید و فروش در دیگر کشورها اظهار داشت: این قرارداد به خوبی در دیگر کشورها اجرایی و معامله می شود. در کشورهایی مانند انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان و البته به تازگی کشورهای دیگری مانند هند، کره جنوبی و کشورهای آسیایی هم، این اختیار را معامله می کنند.

محمدی، ابزار معامله را فرصت خوبی برای سرمایه گذاری اعلام کرد و افزود: در کشور ما طی پنجاه سال گذشته که سهام معامله می شد، اختیار معامله وجود نداشت؛ اما امروزه این فرآیند شروع شده است و فکر می‌کنیم به عنوان مکملی برای ثبات و مقاوم شدن بازار سرمایه در مقابل نوسانات کمک خواهد کرد.

به گفته وی، معاملات اختیارها کمک می‌کند که بازارها از ثبات بیشتری برخوردار شود و بتوان ریسک ها را مدیریت و کنترل کرد؛ همچنین فرصت های سودآوری را برای تمامی سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد که به رشد بازار و توسعه بازار سرمایه ای کمک می کند.