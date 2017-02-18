۲کودک مبحوس در آتش در بوکان نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهر فیضه در خصوص جزییات آتسشوزی یک منزل مسکونی در بوکان افزود: بنا به تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد که منزلی در روستای قارنجه طعمه حریق شده که بلافاصله ماموران آتش نشان ایستگاه سیمینه به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ماموران به محض رسیدن با کمک اهالی روستا عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند اظهار داشت: در این آتش سوزی دو کودک ۳ و ۷ ساله درون شعله ها محبوس شده بودند.

فیضه ادامه داد: بلافاصله با شروع عملیات از سوی آتش نشانان و تلاش زیاد کودکان گرفتار در سریع ترین زمان ممکن و بصورت سالم نجات و شعله های سرکش آتش را مهار شد.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات دو کودک ۳و ۷ ساله را در منزل آتش گرفته شده نجات یافتند گفت: این حادثه متاسفانه بیش از ۳۵۰ میلیون ریال خسارات مالی بر جای گذاشت.

فیضه در خصوص علت آتش سوزی افزود: این حادثه که به علت انفجار باک بخاری نفتی روی داده بود باعث سوختن شیلنگ سیلندر گاز مایع آبگرمکن در آشپزخانه و سرایت شعله های آتش و در نهایت سوختن کل آن واحد شده بود.