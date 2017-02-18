به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره فیلم برلین، در این بخش که مختص گروه کودک و نوجوان است، گروه داوری که سنی بیش از مخاطبان خود ندارند دست به انتخاب برندگان خود زدند. ۱۱ کودک و ۷ نوجوان برندگان بهترین فیلم را برای دریافت خرس‌های کریستال تعیین کردند.

گروه داورانی متشکل از داوران کودک در بخش نسل کی‌پلاس برندگان این جوایز را چنین معرفی کردند:

برنده خرس کریستال برای بهترین فیلم: «بندر کوچک» ساخته ایوتا گروفوا از جمهوری چک/ جمهوری اسلواک (این فیلم درباره دو کودک است که دنیای کوچکی برای خودشان با قوانین مختص خودشان خلق می‌کنند).

تقدیر ویژه: امیلی رنت برای «معجزه کوهستان- یک دوستی غیرقابل پیش بینی» ساخته توبیاس وایمن از آلمان/ایتالیا (داستان فیلم گسترش یک دوستی بین دو شخصیت جذاب را روایت می‌کند).

برنده خرس کریستال برای بهترین فیلم کوتاه: «قول» ساخته تای تیان از آمریکا (این فیلم داستان یک پسر چینی را روایت می‌کند).

تقدیر ویژه فیلم کوتاه: «خانه جوجه تیغی» ساخته اوا سویانوویچ از کانادا/کرواسی (پیام قصه فیلم این است که خانه هر کسی برای او بسیار مهم است).

در بخش جوایز نسل KPLUS در بخش داوری بین‌المللی، سه عضو هیات داوری این بخش برندگان خود را چنین معرفی کردند:

جایزه بزرگ داوری بین‌المللی نسل KPLUS برای بهترین فیلم:

این جایزه به مبلغ ۷۵۰۰ یورو که از سوی خیریه کودکان آلمان اهدا می‌شود به:

- «شدن آنچه هستم» ساخته چانگ-یونگ مون، جین جئون از جمهوری کره

این فیلم داستان رابطه پدرها و مادرها با فرزندان و این که چه چیزهایی می‌توانند از همدیگر یاد بگیرند را روایت می‌کند.

- «تابستان ۱۹۹۳» ساخته کرالا سیمون از اسپانیا

فیلمی به یادماندنی است که از ورای چشمان یک دختر کوچک می‌بینیم که چطور می توان با از دست دادن‌ها کنار آمد. درسی که این دختر بچه می‌گیرد اشک ما را درمی‌آورد ولی یاد می‌گیریم چگونه قوی باشیم و به عشق مردمی که اطراف مان هستند توجه کنیم.

جایزه ویژه برای داوری بین‌المللی نسل KPLUS:

برنده بهترین فیلم کوتاه: «پدربزرگ» ساخته عمار کوشیک از هند/ فیلم داستان یک چرخه زندگی را به زبانی شاعرانه روایت می‌کند. (برنده جایزه به ارزش ۲۵۰۰ یورو)

تقدیر ویژه: «ساباکو» ساخته مارلیس فن در ول از هلند

این فیلم خیلی کوتاه داستانی ساده اما تاثیرگذار از انیمیشنی هنری را روایت می‌کند.

در بخش نسل بالای ۱۴ سال نیز گروه داوری جوایز خود را چنین اهدا کردند:

خرس کریستال بهترین فیلم: «پروانه می بوسد» ساخته رافائل کاپلینسکی از بریتانیا

تقدیر ویژه: «آنهایی که نیمه انقلاب می‌کنند تنها گور می‌کنند» ساخته متیو دنیس وسیمون لاووی از کانادا

خرس کریستال بهترین فیلم کوتاه: «گرگ» ساخته کلر راندال از استرالیا

تقدیر ویژه فیلم کوتاه: SNIP ساخته تی کالدر از کانادا

برندگان جایزه داوری بین المللی نسل بالای ۱۴ سال نیز معرفی شدند و جوایز چنین اهدا شدند:

جایزه بزرگ برای بهترین فیلم: این جایزه که به ارزش ۷۵۰۰ یورو از سوی آژانس فدرال برای آموزش مدنی اهدا می‌شود به این برندگان تعلق گرفت:

«شاکولا شماره ۳» ساخته یلیزاوتا اسمیت و جرج ژنو از اوکراین/آلمان

تقدیر ویژه: «بن نیائو» ساخته هوآنگ جی‌ای و زیئوجی اوتسوکا از چین

جایزه ویژه بهترین فیلم کوتاه : «جنگل تو را بهتر از آنچه تو می‌شناسی می‌شناسد» ساخته جوآنیتا اوزاگا از بلژیک/کلمبیا (به ارزش ۲۵۰۰ یورو)

تقدیر ویژه: « U Plavetnilo» ساخته آنتونتا المات کوزیانوویچ از کرواسی/اسلوونی/سوئد