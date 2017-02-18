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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۵۱

بانک مرکزی گزارش داد؛

جزئیات عملکرد امروز صرافی های منتخب/اسکناس دلار به ۳۷۸۴تومان رسید

جزئیات عملکرد امروز صرافی های منتخب/اسکناس دلار به ۳۷۸۴تومان رسید

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ اسکناس دلار در جریان معاملات امروز صرافی های منتخب، به ۳۷۸۴ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که براساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰  امروز، شنبه مورخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی اسعار عمده در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:

نرخ خرید یورو: ۴۰,۶۵۶ ریال

نرخ فروش یورو: ۴۰,۹۲۲ ریال

نرخ خرید دلار آمریکا: ٣۷,۹۳۹ ریال

نرخ فروش دلار آمریکا: ٣۷,۹۷۳ ریال

نرخ خرید درهم امارات: ١٠,۴۰۵ ریال

نرخ فروش درهم امارات: ١٠,۴۱۶ ریال

همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش این اسعار در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:

نرخ فروش حواله یورو: ۴۰,۲۲۳ ریال

نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا: ٣٧,۸۴۰ ریال

نرخ فروش حواله درهم امارات: ١٠,۳۷۰ ریال

کد مطلب 3910899

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