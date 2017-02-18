جزئیات عملکرد امروز صرافی های منتخب/اسکناس دلار به ۳۷۸۴تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که براساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافیهای مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت میشود، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ امروز، شنبه مورخ ۳۰ بهمنماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی اسعار عمده در صرافیهای مجاز به شرح زیر بوده است:
نرخ خرید یورو: ۴۰,۶۵۶ ریال
نرخ فروش یورو: ۴۰,۹۲۲ ریال
نرخ خرید دلار آمریکا: ٣۷,۹۳۹ ریال
نرخ فروش دلار آمریکا: ٣۷,۹۷۳ ریال
نرخ خرید درهم امارات: ١٠,۴۰۵ ریال
نرخ فروش درهم امارات: ١٠,۴۱۶ ریال
همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش این اسعار در صرافیهای منتخب بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:
نرخ فروش حواله یورو: ۴۰,۲۲۳ ریال
نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا: ٣٧,۸۴۰ ریال
نرخ فروش حواله درهم امارات: ١٠,۳۷۰ ریال
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