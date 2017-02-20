چگونه مغز را برای توقف نگرانی تمرین دهیم؟

عصر ایران نوشت: «هنگامی که موضوع سلامت روان انسان مطرح می‌شود، نگرانی همانند یک عنصر زیان‌آور است. برخی نگرانی را یک عادت بد در نظر می‌گیرند که با تمرین می‌توان آن را از بین برد. برخی فکر می‌کنند نگرانی ممکن است به ما در یادگیری از تجربیات گذشته و آماده شدن برای نمونه‌های جدید کمک کند. چه خوب یا بد، نگرانی از طریق تمرکز بر آینده نامشخص که توانایی کنترل آن را نداریم، مغز ما را اشغال می‌کند.

«پاور آو پازیتیویتی» نوشت: گفته شده است که افسردگی تمرکز بر رویدادهای گذشته است که آرزو می کنید می‌توانستید آنها را تغییر دهید و نگرانی تمرکز بر رویدادهای آینده است که کنترلی بر آنها ندارید. همچنین درباره نگرانی می‌توان گفت شما تنها فکر می‌کنید که کنترلی بر آینده ندارید در شرایطی که می‌توانید به واقع اقدام‌هایی را مد نظر قرار دهید که به آماده شدن برای هر آن چه درباره آن نگران هستید، کمک می‌کنند. در ادامه با برخی روش‌ها که می‌توانند به مغز شما در جلوگیری و توقف نگرانی کمک کنند، بیشتر آشنا می‌شویم.

با نوشتن مغز را از نگرانی دور کنید

هنگامی که مغز خود را برای توقف نگرانی تمرین می‌دهید، تکنیک نوشتن یکی از ارزشمندترین گزینه‌ها محسوب می‌شود. اگر در تمام طول شب مغز شما درباره موضوعی فکر می‌کند و شما را بیدار نگه می‌دارد، آن را روی کاغذ یا به صورت الکترونیک در گوشی همراه یا تبلت خود بنویسید. این کار به مغز اجازه نفس کشیدن می‌دهد و دیگر نیازی نیست برای به خاطر سپردن جزئیات انرژی مصرف کنید.

برای این که توجه مغز را به سوی یک موضوع جلب کنید، نوشتن یکی از بهترین گزینه‌هاست زیرا به مغز می‌گویید این موضوع به اندازه‌ای مهم بوده است که آن را یادداشت کرده‌اید. مغز اکنون در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد تا منابع را برای حل کردن این مشکل گرد هم می‌آورد، به جای این که نگران شود یا مجبور به یادآوری چیز مهمی برای نگران شدن باشد.

برای مغزی عاری از نگرانی، مدیتیشن انجام دهید

مدیتیشن می‌تواند به مغز در تمرین توقف نگرانی کمک کند. پژوهش صورت گرفته روی آثار مدیتیشن نشان داده‌اند که این کار به طور ویژه برای کاهش اضطراب شناختی یا نگرانی خوب است. اگر چه برخی افراد به این مساله اشاره می‌کنند که از زمان کافی برای انجام مدیتیشن برخوردار نیستند اما این کار می‌تواند به سادگی بستن چشم‌ها به مدت ۳۰ ثانیه یا بیشتر باشد. دوری گزیدن از منابع استرس گامی فعال برای تمرین دادن مغز به منظور جلوگیری از نگرانی است.

لحظات کوتاهی که آگاهانه برای دوری گزیدن از هر سر و صدای غیر طبیعی در زندگی خود انتخاب می‌کنید، این اجازه را می‌دهد به مواردی که بیشترین اهمیت را در حال حاضر و در آینده برای شما دارند، توجه کنید. افکار نگران کننده ممکن است هنگامی که در حال مدیتیشن هستید به سراغ شما بیایند و این امری عادی است. بنابر توصیه کارشناسان، شما باید افکار نگران کننده را زیر نظر داشته باشید و با ورود آنها به ذهن، همانند ابرهایی که در یک روز بادی حرکت می‌کنند، به آنها اجازه دهید از ذهن شما خارج شوند.

ورزش کنید تا بدن و مغز خود را برای جلوگیری از نگرانی تمرین دهید

نگرانی به مغز کمک می‌کند چگونگی بقا را از طریق تصمیم‌گیری برای فعال کردن سیستم جنگ یا گریز فرا بگیرد. اگر یک حیوان وحشی به ناگاه در برابر شما قرار بگیرد، بلافاصله هجوم آدرنالین را در بدن خود احساس خواهید کرد و این واکنش ترس مشابه آن چیزی است که در زمان نگرانی برای بدن رخ می‌دهد.

زمانی که بدن نشانه‌های اضطراب را احساس می‌کند، انجام ورزش برای شما خوب خواهد بود. اگر بدن نشانه‌های جسمانی کمتری که با استرس مرتبط هستند را احساس کند، ذهن نیز این گونه تفسیر می‌کند که باید کمتر نگران باشد زیرا بدن در حالت برانگیختگی افزایش یافته قرار ندارد.

ورزش می‌تواند فشار خون را کاهش دهد که یکی از نشانه‌های جسمانی استرس در بدن است. همچنین به نظر می‌رسد ورزش دلیل دیگری برای ضربان قلب و نرخ تنفس سریع در اختیار بدن قرار می‌دهد. اگر احساس می‌کنید نگران هستید، یک پیاده‌روی پنج تا ۱۰ دقیقه‌ای می‌تواند در کاهش آن موثر باشد. از مناظر اطراف خود لذت ببرید، در شرایطی که روی حرکات اندام‌ها و تنفس خود تمرکز دارید.»