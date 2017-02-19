به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیروز بعداز ظهر در حالی که برلیناله شصت و هفتم به آخرین ساعات خود میرسید، دیتر کاسلیک رییس برلیناله در گفتگویی با ورایتی از زاویه سیاسی به این دوره نظر انداخت.
دیتر کاسلیک ساعتی پیش از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره برلین با رضایت به این رویداد ۱۰ روزه نگاه انداخت و بار دیگر از این جشنواره به عنوان ویترینی برای فیلمهای برجسته و جایگاهی برای روبه رو شدن با دیدگاههای سیاسی از جمله مخالفت با سیاستهای دونالد ترامپ تاکید کرد.
کاسلیک در این باره گفت: این دوره یک برلیناله کلاسیک بود.
وی با اشاره به ترامپ گفت: این مرد موجب شد تا یک بیدارباش جهانی ایجاد شود، حالا دیگر همه ما هوشیاریم که چه اتفاقی دارد میافتد.
کاسیلک از تظاهرات پاپ-آپ که در کنار بخشی از دیوار فروریخته برلین و در محل بازار فیلم اروپا در حمایت از مارتین-گروپیوس-باو بازیگر-کارگردان مکزیکی برگزار شد استقبال کرد و به حضور دیگو لونا عضو گروه داوری برلیناله که در کنفرانس مطبوعاتی نیز اعلام کرد قصدش فروریختن همه دیوارهاست، اشاره کرد تا بگوید حمایت از مکزیک به عنوان کشور مهمان بخش بازار برلیناله به معنی حمایت از این کشور بود.
کاسلیک همچنین به دیگر اعتراضهایی که در طول فستیوال انجام شد اشاره کرد که مخالفت ابراز شده از سوی کارشناسان صنعت فیلم رومانی در مخالفت با کوتاهآمدنهای دولتشان در برابر قوانین ضد فساد و نیز اعتراضهایی که در حمایت از اولگ سینتسوف کارگردان دربند اوکراینی که در روسیه زندانی است انجام شد، از جمله آنها بود.
رییس برلیناله تاکید کرد: همه میتوانند از فرش قرمز برلیناله مثل گوشه هایدپارک استفاده کنند و من از این بابت خوشحالم. او با اشاره به هاید پارک لندن که به عنوان جایگاهی برای بیان هر نوع نظری مورد استفاده قرار میگیرد افزود: میخواهیم در سمت درست جهان باشیم.
کاسلیک اما گفت با وجود همه این چیزها فضای جشنواره به طور کلی خوشبینانه بود. وی افزود: در همه جای کاخ جشنواره میشد مقدار زیادی انرژی را حس کرد. وی با اشاره به این که بسیاری از فیلمها دوزی از طنز و امید را ارایه میکردند افزود: «آن سمت امید» ساخته آکی کوریسماکی نمونه خوبی از این فیلمهاست.
یکی از زمینههای مورد علاقه وی در مورد اثرات طولانی مدت استعمار بود که در فیلمهایی چون «خانه نایبالسلطنه» ساخته گوریندر چادا و «شهر گمشده Z» ساخته جیمز گری مشهود بود.
این مدیر سینمایی با اشاره «اخبار جعلی» که در میان مردم ایجاد نگرانی کرده گفت تلاش خود را برای کشف حقیقت دو برابر و فیلمسازان هم نقش خود را در این زمینه بازی کردهاند. او افزود فستیوال برای فیلمسازان مکانی است که بتوانند وجه روشنفکرانه خود و زندگی به طور کلی را در گفتگوهای روی صحنه و پنلهای بحث و بررسی، ارایه کنند.
کاسلیک افزود فستیوال توانایی این را نداشت تا از نظر ابعادش افزایش یابد و حدود ۴۰۰ فیلم را در ۱۰ بخش ارایه کرد و قادر نبود تا دیگر بیش از این به ارایه فیلم بپردازد. اما او پیشنهاد کرد تا به این جشنواره نه به عنوان جشنوارهای با ۴۰۰ فیلم که به عنوان ۱۰ فستیوال با ۴۰ فیلم نگاه شود.
وی گفت: تلاش ما این بوده که هر یک از بخشهای جشنواره فیلم در حد یک فستیوال ظاهر شود تا کسی احساس نکند چیزی از دست رفته است. وی همچنین تاکید کرد: دلمان میخواهد همه به سرعت آنچه را میخواهند پیدا کنند.
مدیر برلیناله تاکید کرد به طور مداوم به بهبود عناصر خدماتی جشنواره فکر میکند که استفاده از تکنولوژی مدرن برای خلق بیانی لذتبخش و تا آنجا که ممکن است آسان از جمله آنهاست. وی گفت: همه تلاشمان این بوده که این جشنواره حسی خوب ایجاد کند.
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