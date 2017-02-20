«نسترن های وحشی» از نیمه گذشت/ فیلمبرداری در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برف و باران شدید در منطقه گیلان ادامه دارد، گروه فیلمسازی «نسترن های وحشی» در ادامه فیلمبرداری در ارتفاعات رضوانشهر استان گیلان موفق به فیلمبرداری صحنه های برفی و بارانی فیلم شده اند و همچنان طی روزهای آینده به تصویربرداری صحنه های داخلی خود ادامه خواهند داد.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان: رهبر قنبری، مدیر فیلمبرداری: فریدون شیردل، تدوین: مهران کرمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: امیر رحمت حیدری، مدیر صدابرداری: محمد حبیبی، مدیر تولید: محمدرضا شرف الدین، مدیر تدارکات: امیرهوشنگ فراهانیان، طراح صحنه و لباس: شیرین اتفاق، طراح گریم: امیر صفادل، مجری گریم: مرضیه رهنما، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، بازیگران اصلی: داوود رضایی، نگین غفاری، پدرام پورعباسی، حسام شجاعی، مهران کرمی و سایر بازیگران: لیلا شعبانی، افضل پزشک، عاطفه صرفه جو، محمد رسول رازقی و نگار شاه کرمی.

در خلاصه داستان «نسترن های وحشی» آمده است: معلمی که تلاش دارد تا مدرسه خود را از خطر تعطیلی در امان نگه دارد به دنبال دانش آموزان غایب خود می رود تا سرنوشت آن ها را پیگیری کند ... .