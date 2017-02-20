مصرف کره ریسک دیابت را ۲ برابر افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های تحقیقاتی پژوهشگران دانشگاه هاروارد نشان می دهد افرادی که روزی ۱۲ گرم کره مصرف می کنند دو برابر بیشتر در معرض ابتلا به دیابت قرار دارند.

چربی اشباع شده حیوانی نظیر کره و پنیر سرشار از اسیدهای چرب اشباع شده و چربی های ترانس هستند، از اینرو مصرف این چربی ها موجب افزایش ریسک ابتلا به دیابت نوع۲ می شود درحالیکه مصرف ماست پرچرب با کاهش این ریسک مرتبط است.

در حالیکه رژیم های غذایی گیاهی مملو از حبوبات، غلات سبوس دار، میوه ها، سبزیجات و مغزیجات آجیلی بیش از غذاهای حیوانی نظیر گوشت قرمز و گوشت فرآوری شده برای سلامت مفید هستند.

محققان تاکید می کنند که رژیم غذایی مدیترانه ای که سرشار از میوه و سبزیجات تازه، پروتئین های کم چرب، چربی های سالم نظیر روغن زیتون بوده و مقدار قند تصفیه شده و چربی های اشباع شده در آن کم است، برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن بخصوص دیابت نوع۲ سودمند هستند.

در مطالعه جدید تیم تحقیق داده های ۳۳۴۹ شرکت کننده سالم و بدون دیابت، اما در معرض ریسک بالای بیماری قلبی-عروقی، را مورد بررسی قرار دادند. بعد از ۴.۵ سال پیگیری این افراد، ۲۶۶ شرکت کننده مبتلا به دیابت شده بودند.