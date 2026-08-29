به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی جلالی‌پور صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: کمیته امداد در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در طول سال بسته‌های خدمتی متنوعی را با هدف تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده به نوعروسان و نودامادان تحت حمایت ارائه می‌کند.

وی افزود: پرداخت کمک‌هزینه غربالگری و آزمایش‌های ژنتیک، کمک‌هزینه ازدواج و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با شرایط آسان به پسران خانواده‌های تحت حمایت پس از ازدواج، از جمله خدمات این نهاد در حوزه ازدواج و تحکیم خانواده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ادامه داد: برقراری کمک‌معیشت دختران تحت حمایت تا یک سال پس از دریافت خدمت کمک به ازدواج، پرداخت کمک‌های موردی، اولویت دادن به زوجین جوان در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و ارائه خدمات معوض و بلاعوض به خانواده‌های دارای نوزاد برای تأمین مسکن و هزینه‌های معیشت فرزندان، از دیگر حمایت‌های کمیته امداد در این حوزه است.

جلالی‌پور با اشاره به اهمیت مشاوره و آموزش پیش از ازدواج گفت: خدمات راهنمایی و مشاوره تخصصی فردی و گروهی پیش، حین و پس از ازدواج به زوج‌های جوان ارائه می‌شود و در این برنامه‌ها، مهارت‌های لازم برای انتخاب همسر، ازدواج آگاهانه و مهارت‌های زندگی آموزش داده می‌شود.

وی افزود: آموزش اصول صحیح همسرداری، مدیریت خانه، فرزندآوری مبتنی بر سبک زندگی ایرانی-اسلامی، پیشگیری و کنترل طلاق و همچنین کاهش آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی خانواده‌ها از دیگر محورهای خدمات آموزشی و مشاوره‌ای کمیته امداد است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان در ادامه به حمایت‌های این نهاد از اشتغال زوجین جوان اشاره کرد و گفت: مشاوره شغلی و تعیین مسیر شغلی متناسب با توانمندی‌ها و مهارت‌های زوجین، آموزش‌های کارآفرینی و مهارتی، معرفی به بنگاه‌های اقتصادی برای کاریابی، پرداخت تسهیلات اشتغال و اجرای طرح‌های خودکفایی از جمله این حمایت‌ها است.

جلالی‌پور اضافه کرد: ایجاد اشتغال برای زوجین از طریق زنجیره تولید در قالب الگوی راهبری شغلی، با در نظر گرفتن امکان فعالیت زوجه در منزل و زوج در خارج از منزل و همچنین تسهیل ضمانت تسهیلات اشتغال، از دیگر برنامه‌های کمیته امداد برای توانمندسازی زوج‌های جوان است.

وی با اشاره به شیوه جدید تأمین جهیزیه مددجویان اظهار کرد: در این طرح، برای هر نوعروس تحت حمایت، کمک‌هزینه ۱۰۰ میلیون تومانی تأمین جهیزیه اختصاص می‌یابد و خانواده‌ها می‌توانند از طریق پلتفرم‌های خرید کالا و تأمین‌کنندگان طرف قرارداد، اقلام مورد نیاز خود را متناسب با سلیقه و نیاز واقعی انتخاب کنند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان خاطرنشان کرد: در گذشته پنج قلم کالای اصلی توسط کمیته امداد برای خانواده‌ها انتخاب و تأمین می‌شد، اما در شیوه جدید تلاش شده حق انتخاب به خانواده‌ها واگذار شود.

وی افزود: در بستر پلتفرم‌های طرف قرارداد، حدود ۱۵۰ قلم کالای مورد نیاز از جمله یخچال، اجاق گاز، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ظروف آشپزخانه و انواع لوازم برقی عرضه شده و خانواده‌ها می‌توانند متناسب با نیاز خود نسبت به انتخاب کالا اقدام کنند.

جلالی‌پور یکی دیگر از مزایای این طرح را کاهش هزینه خرید عنوان کرد و گفت: به دلیل خرید عمده و انعقاد قرارداد مستقیم با تأمین‌کنندگان، کالاها با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شوند که این امر موجب افزایش قدرت خرید خانواده‌های نیازمند خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از همراهی حامیان، خیران و دستگاه‌های اجرایی در حمایت از خانواده‌های نیازمند اظهار کرد: همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ۱۲۸ مورد کمک‌هزینه خرید جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد گیلان اختصاص یافت.

مدیرکل کمیته امداد گیلان تصریح کرد: با احتساب این تعداد، از ابتدای سال تاکنون ۳۰۹ مورد کمک‌هزینه خرید جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد در استان گیلان پرداخت شده است.