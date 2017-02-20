استقلال خوزستان بعد از تبانی به لیگ برتر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال خوزستان و الفتح عربستان در چارچوب اولین مسابقه خود در لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۴:۳۰ امروز دوشنبه در مسقط عمان به مصاف هم خواهند رفت.

روزنامه الریاضیه عربستان پیش از این مسابقه با انتشار مطلبی با عنوان تبانی و افتضاح در مسابقات باعث بازگشت استقلال خوزستان به لیگ برتر و در نهایت قهرمانی آنها در لیگ برتر شده است.

این روزنامه نوشت: «استقلال خوزستان اولین حضورش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را تجربه می کند... استقلال صنعتی خوزستان یا همان استقلال خوزستان در سال ۲۰۱۱ با خرید سهام استقلال اهواز تشکیل شد. این تیم پس از اثبات اقدام شهرداری تبریز در دست کاری نتایج، به لیگ برتر صعود کرد.»