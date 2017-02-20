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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۲

مدیرکل دفتر برنامه ریزی توزیع توانیر:

داشبوردهای عملیاتی مالی توانیر درحال تدوین است

داشبوردهای عملیاتی مالی توانیر درحال تدوین است

ساری - مدیرکل دفتر برنامه ریزی توزیع توانیر از تدوین داشبوردهای عملیاتی مالی خبر داد و یادآور شد: با دستور وزیر نیرو، داشبورد عملیاتی مالی در حال تدوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خیامی صبح دوشنبه در نشست با کارشناسان توانیر در ساری نیز بابیان اینکه، مجموعه برق کشور از افراد باهوش، متخصص و متعهد برخوردار است، گفت: همه سازمان‌ها به نیروهای موجود در مجموعه صنعت برق غبطه می‌خورند و رسیدن به شاخص‌ها و اهداف تعیین شده از خواسته‌های اصلی توانیر است.

 مدیر کل دفتر برنامه ریزی توزیع توانیر خاطرنشان کرد: با تدوین برنامه ۵ ساله، اهداف ما تا پایان ۵ سال مشخص می‌شود و بودجه ریزی‌ها نیز بر این اساس صورت می‌پذیرد.

قاسم شهابی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران بابیان اینکه شمال کشور حقیقتاً" سختی‌های خاص خود را دارد، گفت: شمال کشور متعلق به همه کشور است و رسیدگی به آن نیز باید در اولویت اصلی مسئولان ملی قرار گیرد.

وی یادآور شد: عبور از بحران‌ها کار بسیار سختی است ولی بحران‌ها و بلایای طبیعی، جرات و جسارت و انرژی ما را برای کار بیشتر و آمادگی برای مقابله با بحران‌های احتمالی بعدی مضاعف کرده است که به لطف خداو گواه مردم و مسئولان کشور و استان جزو اولین سازمان امدادی هستیم که با آمادگی کامل با تجهیز نیرو و امکانات از لحظات اولیه در میدان حوادث حضور داریم تا شبکه‌های آسیب‌دیده ناشی از طوفان، برف و ... را ساماندهی کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران تصریح کرد: توزیع برق مازندران دارای یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک برق، ۲۸ هزار دستگاه ترانسفورماتور، ۲۵ هزار کیلومتر شبکه توزیع، ۲۵۰ هزار دستگاه چراغ روشنایی است که با ۵۶ پست فوق توزیع و ۹۲ دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت دو هزار و ۸۵۲ مگاولت آمپر و ۴۱۱ فیدر ۲۰ کیلوولت تغذیه می‌شود و حداکثر بار همزمان پیک تابستان یک هزار و ۸۲۴ مگاولت آمپر بوده است.

کد مطلب 3912125

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