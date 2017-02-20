اقتصاد گردشگری در گرو پذیرش جامعه محلی است

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه دهمین جشن راهنمایان گردشگری که شامگاه گذشته اول اسفند ماه برگزار شد، محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت گفت: امروز رشت با ظرفیتی بالا به سمت اقتصاد فعال و خلاق می رود و برای رسیدن به این مرحله به اعتمادسازی و جلب مشارکت مردم نیاز است، چرا که این مشتری مداری باعث می‌شود رشت به یک برند در حوزه گردشگری تبدیل شود.

وی در ادامه به عوامل تاثیرگذار به اقتصاد گردشگری اشاره و بیان کرد: اقتصاد گردشگری به طبیعت خوب، زیربناهای مناسب، اصالت و مدیریت قابل ارائه و همچنین مشارکت‌پذیری جامعه محلی نیاز دارد و ما به دنبال آن هستیم تا به این اقتصاد گردشگری توجه ویژه داشته باشیم.

شهردار رشت، راهنمایان گردشگری را بهترین سفیران فرهنگی دانست و افزود: راهنمایان گردشگری تجربه علمی و عملی در زمینه اقتصاد گردشگری و جذب توریست بیشتر را دارند ما راهنمایان را سرمایه‌ای می‌دانیم که می‌توانند جاذبه‌های گردشگری ما را معرفی کنند و مردم بیشتری را با قابلیت‌های استان آشنا کنند.

پس از آن حمید آذرپور معاون گردشگری استان گیلان هم بیان کرد: در راستای توسعه گردشگری می توان به رشد یک منطقه فکر کرد چرا که گردشگری یک صنعت فرابخشی و فراحوزه‌ای است و به همین جهت است که در گیلان شهرداری در کنار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته تا شرایط بهتری را برای ارتقا این هنر فراهم آورد.

او یکی از ارکان اصلی تولید علم، فرهنگ و ثروت را گردشگری دانست و افزود: باید به این مقوله توجه ویژه داشته باشیم و به جذب مسافران و گردشگران بیشتر بپردازیم.

پس از آن، روزبه خلیق معینی دبیر دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری هم به خواندن مرامنامه دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری پردخت و گفت: این مراسم از اول تا چهارم اسفند در استان گیلان برگزار می‌شود؛ شعار سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ «گردشگری پایدار با توسعه» است به همین خاطر ما در شعار «گردشگری پایدار؛ همکلام با جامعه جهانی؛ همگام با جامعه محلی» را انتخاب کرده‌ایم.

خلیق معینی به مراحل مختلف گردهمایی دهم اشاره و بیان کرد: ما این گردهمایی را به سه بخش سفر، گردهمایی و پس از سفر تقسیم کرده‌ایم و امروز زمانی است که راهنمایان پس از یک دهه گردهمایی همچنان به مرامنامه خود وفادار مانده و هویت آنان پیش از پیش مشخص شده است.