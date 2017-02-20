ارزیابی ۲۰ نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در جبهه پایداری

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری در گفتگوی با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های این جبهه برای انتخابات های پیش رو، گفت: با توجه به انجام سفرهای استانی اعضای شورای مرکزی این جبهه و دیدارهای مردمی انجام شده به ویژه در دو سه ماهه اخیر و مطالبه مردم عزیز در سراسر کشور به ویژه جوانان انقلابی، شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی تصمیم گرفته که بر مبنای مطالعه و تحقیق براساس نیازهای کشور در پایان دهه چهارم و آستانه ورود به پنجمین دهه از حیات پر خیر و برکت انقلاب اسلامی نزدیک به صد مولفه مورد نیاز یک رئیس جمهور انقلابی و در شأن نظام جمهوری اسلامی را تدوین نماید.

وی افزود: پس از بررسی و تبادل نظر با کارشناسان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه نزدیک به حدود ۴۰ شاخص را از بین مولفه های مذکور استخراج و جمع بندی کردیم.

دبیر کل جبهه پایداری تصریح کرد: در حال حاضر ارزیابی اولیه حدود بیست نامزد احتمالی انتخابات آتی ریاست جمهوری بر اساس شاخص های مذکور در جبهه پایداری آغاز شده است و ان شاء الله در آینده نزدیک نتایج جمع بندی به استحضار ملت شریف ایران اسلامی خواهد رسید.