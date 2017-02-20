به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه کتابخوانی «داستان نانوتافته» توسط «نشر سدید» (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام) و با همکاری فروشگاه اینترنتی کتاب «واوک» برگزار می‌شود.

طرح مسابقه کتابخوانی «داستان نانوتافته» از ۱۰ بهمن ماه آغاز شده است و تا اول اردیبهشت ماه سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد و در پایان به قید قرعه، جوایز نفیسی از جمله یک دستگاه لپ تاپ، ۵ دستگاه تبلت، بن‌ خرید کتاب و... به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

این کتاب با حمایت «ستاد توسعه فناوری نانو» با تخفیف ۵۰ درصدی در فروشگاه اینترنتی «واوک» (vaavak.com) در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

نحوه شرکت در مسابقه به صورت پیامکی خواهد بود که در برگه سؤالات همراه کتاب و در سایت فروشگاه سدید، به طور کامل توضیح داده شده است.

کتاب «داستان نانوتافته»، روایتی متفاوت از مسیر پرپیچ و خم یک فناوری کاربردی در کشور است؛ روایتی که تصویری آموزنده و ظرافت‌های تجاری‌سازی فناوری الکتروریسی و فیلتر نانوالیاف را ارائه کرده است. این کتاب، اثر مشترک سیدحمزه حسنی، سیدمجتبی قافله‌باشی و سعید حسین‌رفیعی می‌باشد.

در این کتاب سعی شده تجربیات این مسیر به عنوان تجربه‌ای در مدیریت دانش در اختیار دیگران قرار گیرد، تجربه‌ای که حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی در صنعت به نظر می‌آید.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:

«یکی از مهمترین لوازم تحقق جامعه اسلامی و به تبع آن، تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی -چنان که در تأکیدات رهبر معظم انقلاب مشهود است- توجه به تولید علم و فناوری به عنوان پایه و مبنای قدرت و اقتدار تمدن اسلامی است.

در این راستا، پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه‌های مختلف گرچه خود به عنوان بخشی از دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی در اعتلای کشور مغتنم است اما پر واضح است که به بارنشستن تامّ این موفقیت‌های علمی زمانی به تقویت کارآمدی نظام به طور محسوس خواهد انجامید که ثمرۀ آن در ساحت عینی زندگی آحاد جامعه اسلامی قابل لمس باشد.

این اتفاق حلقۀ پایانی فرآیند بسیارمهمی است که از احصاء و تحلیل مشکلات عینی درابعاد معنوی و مادی زندگی مردم آغازشده وطی مراحلی پس از تبدیل به مجموعه‌ای ازمسائل علمی به کشف پاسخ امتداد می‌یابد و درنهایت باید با اتخاذ تدابیر لازم جهت به کاربستن این پاسخ‌ها نتیجۀ آن در زندگی مردم مشاهده شود. اما متأسفانه دربسیاری موارد حتی چنانچه مشکل به درستی شناسایی شده باشد و پاسخ آن نیز در عرصۀ علمی کشف شده باشد؛ به دلیل مفقود بودن حلقه نهایی، این فرآیند اثری درزندگی مردم نخواهد داشت. ماهیت این حلقه مفقوده ترکیبی از علم، مدیریت و اقتصاد است که از آن به تجاری‌سازی یاد می‌شود. اکسیری که می‌توان آن را به عنوان شالوده و وجه ممیّز شرکت‌های دانش بنیان معرفی کرد.»