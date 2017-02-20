به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید کرمی، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد که در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال انقلاب اسلامی در گفتگویی درخصوص نقش مسجد در مواجهه و کاهش آسیبهای فضای مجازی گفت: آنچه در فضای مجازی در حال رخ دادن است، متفاوت از فضای واقعی جامعه نیست. در واقع فضای مجازی امروز جامعه ما انعکاسی از فضای واقعی است و بههمین دلیل برای مواجهه با آسیبهای فضای مجازی، در گام اول باید بهدنبال کاهش و مقابله با آسیبهای اجتماعی بود.
وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، امام خمینی(ره) از ابتدای انقلاب متوجه محوریت مسجد شدند و با قدر دانستن این فرصت و سازماندهی ظرفیتهای آن، توانستند انقلاب و جنگ را اداره کنند. اما متأسفانه بعد از جنگ نتوانستیم آنگونه که باید از این ظرفیت بهره ببریم و همچون گذشته اثرگذار باشیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد در خصوص سیاستهای این معاونت در بهرهگیری از ظرفیتهای فضای مجازی گفت: مجموعه معاونت فرهنگی معتقد است ابتدا خود مسجد باید حرفی برای گفتن داشته باشند و بتواند نیاز مخاطب را تأمین کنند که این نیاز میتواند معنوی یا از نوع خدمترسانیهای فرهنگی و اجتماعی و نقشآفرینی در سطح محل و فعالبودن در عرصههای سیاسی و اقتصادی باشد. اگر مسجد توانست خود را به آن تراز برساند، حضور و فعالیت در فضای مجازی در اولویت قرار دارد.
فضای مجازی برای مساجد یک فرصت محسوب میشود
حجتالاسلام کرمی افزود: همزمان با تلاش برای تقویت و ارتقاء فعالیتها و برنامهریزی سیاستهای مسجد در مسیر رسیدن به جایگاه تراز، باید تلاش کنیم تا همین مسئله در فضای مجازی نیز انعکاس پیدا کند و برهمین اساس میتوان گفت حوزه فضای مجازی برای مساجد یک فرصت محسوب میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد درباره اثرگذاری فعالیتهای این مرکز در فضای مجازی گفت: در کارگاههای آموزشی که در استانهای مختلف برای ائمه جماعات برگزار میکنیم، شاهد هستیم که ائمه جماعات از فعالیتهایی که از جانب مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران در فضای مجازی صورت میگیرد استقبال میکنند و بهعنوان مثال ائمه محترم جماعات و هیئت امنای مساجد از ایدههای باشگاه ایدهپردازان مسجدی محتوایی که در پایگاه تخصصی مسجد منتشر میشود استفاده میکنند. همچنین شاهدیم که پایگاه تخصصی مسجد مخاطبانی از کشورهای خارجی دارد که هم اخبار این پایگاه را دنبال میکنند و هم بهدنبال درخواست کمک و همفکری و ایده هستند.
وی با اشاره به فرصتهای فضای مجازی برای رساندن حرف متولیان مسجد به مخاطبان افزود: فضای مجازی زمینهای را فراهم کرده تا ائمه جماعاتی که در استانها و شهرهای دور دست خدمت میکنند از مطالب مربوط به مساجد استفاده کنند و تغذیه فکری و محتوایی شوند و وقتی ما در معاونت فرهنگی و اجتماعی اجرای طرحی را آغاز میکنیم و آن را در فضای مجازی اطلاعرسانی میکنیم، بلافاصله در کشور تبدیل به یک جریان در کشور میشود.
حجتالاسلام کرمی افزود: اگر بتوانیم درست و صحیح از فرصت فضای مجازی استفاده کنیم میتوانیم ائمه جماعات، هیات امناء، خادمین و همه کسانی که در حوزه مسجد فعالیت میکنند و دغدغه مسجد دارند را تغذیه فکری کنیم و به سمت عملیات هدایت کنیم.
سرمایهگذاری ویژه مرکز رسیدگی به امور مساجد در حوزه رسانه
این کارشناس مسائل مسجد با اشاره به محوریت داشتن مسجد در رسالت مرکز رسیدگی به امور مساجد در حوزه فضای مجازی بیان کرد: اکنون و در دوره جدید مدیریت حجتالاسلام حاجعلیاکبری در مرکز رسیدگی به امور مساجد که با آغاز به کار پایگاه تخصصی مسجد نیز مصادف شده است، این پایگاه به بلوغی رسیده است که میتواند در حوزه خود حرفی برای گفتن داشته باشد که انشاءالله پایگاه تخصصی مسجد در کنار باشگاه ایدهپردازان مسجدی و وبگاه مسجد کالا نیز که به عنوان ابتکارات معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز در حال فعالیت هستند، در سال آینده بتواند جایگاه خود را پیدا کرده و بیشتر شناخته شود.
حجتالاسلام کرمی در پاسخ به این سؤال که راهکار معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد برای رفع دغدغههای فعالان رسانهای انقلاب اسلامی در برقراری ارتباط دوسویه با این مرکز چیست، گفت: متأسفانه تا الان رابطه و تعامل مناسبی بین مرکز رسیدگی به امور مساجد با رسانهها وجود ندارد که مهمترین دلیل آن پرداختن به زیرساختهای فعالیت مرکز در دوره اول ریاست حجتالاسلام حاج علی اکبری بود و اگر بدون بضاعت تشکیلاتی و کارکردی وارد ارتباط با رسانهها میشدیم حرفی برای گفتن نداشتیم. اما اکنون شرایط به گونهایست که میتوانیم در این زمینه آوردههای زیادی داشته باشیم.
وی در پایان تأکید کرد: در برنامه جدید پنجساله مرکز درخصوص فرهنگسازی با رویکرد بهرهگیری حداکثری از فضای رسانهای، سرمایهگذاری و سیاستگذاری ویژهای صورت گرفته است که در این زمینه از مدیران پایگاه تخصصی مسجد نیز توقع میرود زمینه تحقق اهداف مرکز را در حوزه رسانه فراهم کنند.
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